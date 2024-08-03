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Сегодня, 14:10

Агент Сафонов: «Еще пара таких игр, и «Краснодар» будет искать нового тренера»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился впечатлениями от матчей «Зенита» и «Краснодара» на старте нового сезона РПЛ.

«Пока чемпионат вкатывается. Мы видим, что «Зенит» катком проезжает по соперникам, без шансов обыгрывает. Они и дальше будут выигрывать. «Краснодар» без Кордобы — это другая команда. Такое впечатление, что еще пара таких игр, и будут смотреть уже посерьезнее тренера. Непонятно будущее Сперцяна: уедет или нет. Пока что команда очень тяжело входит в сезон. Если так же будут играть, в течение сезона много тренеров сменят», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» с 6 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. У «Краснодара» 2 балла и 10-я строчка. В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Ростова», а «быки» встретятся с «Факелом».

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо Мх – Пари НН
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Локомотив

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П
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 4
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И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Факел

 2 1 0
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Факел

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