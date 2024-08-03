Нападающий «Краснодара» Мозес: «Есть Кордоба или нет, самое главное — команда»

Нападающий «Краснодара» Мозес поделился мнением о форварде команды Джоне Кордобе.

«Джон играет очень хорошо, и он важный игрок для команды. Но главное — это команда, а не один Джон. Есть Кордоба или нет, самое главное — команда», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что клубы Турции и ОАЭ проявляют интерес к Кордобе.

31-летняя колумбиец играет за «Краснодар» с 2021 года. За это время он провел 86 матчей, забил 45 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.