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Сегодня, 12:04

Агент Рахмановича не исключил, что хавбек останется в «Крыльях Советов»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Младен Ратковица прокомментировал будущее полузащитника Амара Рахмановича.

«В данный момент нет достаточно хорошего варианта, который устроил бы все стороны. Но Амар стабильно выступает в «Крыльях», против «Ахмата» в первом туре он вышел на замену и был одним из лучших на поле. Так что посмотрим, что произойдет дальше. Будем искать лучший вариант для Рахмановича, и если наилучшим будет остаться в Самаре, так тому и быть, он останется», — цитирует агента «РБ Спорт».

29-летний Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-м он перешел в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 26 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
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31.07 19:30
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 3
Наир Тикнизян

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 3
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 3
П
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Оренбург

 2
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Максим Глушенков

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 2
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Краснодар

 2
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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