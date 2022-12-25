Агент Мантуана и Ивана не уверен, что игроки продолжат карьеры в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана рассказал о будущем игроков.

«На данный момент неизвестно, останутся ли Мантуан и Иван в «Зените». Ничего еще не решено. Хотят ли продолжить карьеру здесь? Думаю, да», — цитирует агента Sport24.

Мантуан в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит» и забил 3 гола. На счету Куарежмы 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.