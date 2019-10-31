Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов

Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил, что игроком интересуются английские клуба. Скауты трех европейских команд посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором красно-белые разгромили «Локомотив» (3:0), сообщает iSport.cz.

— Это не является секретом, так что не собираюсь ничего отрицать, — сказал агент. — За Кралом следят скауты не только английских клубов, но и других европейских команд.

Но сейчас его все устраивает в «Спартаке». Считаем, что это был правильный шаг с точки зрения развития карьеры.

Напомним, что «Спартак» приобрел Алекса Крала у «Славии» в прошедшее трансферное окно, заплатив за 21-летнего чеха 12 миллионов евро.

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