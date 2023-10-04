Агент Комличенко надеется, что игрок примет участие в ближайшем матче «Ростова»

Агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал «СЭ» о восстановлении форварда после мышечной травмы.

28-летний россиянин пропустил четыре последних матча из-за повреждения.

«Комличенко сейчас чувствует себя намного лучше. Возможно, в ближайшем матче мы увидим его на поле. Нам бы очень хотелось, чтобы он принял участие в матче за «Ростов» до паузы на сборные», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Комличенко забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

«Ростов» проведет следующий матч 7 октября против «Краснодара». Начало — в 19.00 по московскому времени.