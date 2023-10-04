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Сегодня, 12:29

Агент Комличенко надеется, что игрок примет участие в ближайшем матче «Ростова»

Константин Белов
Корреспондент
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Николай Комличенко (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал «СЭ» о восстановлении форварда после мышечной травмы.

28-летний россиянин пропустил четыре последних матча из-за повреждения.

«Комличенко сейчас чувствует себя намного лучше. Возможно, в ближайшем матче мы увидим его на поле. Нам бы очень хотелось, чтобы он принял участие в матче за «Ростов» до паузы на сборные», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Комличенко забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

«Ростов» проведет следующий матч 7 октября против «Краснодара». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Российским судьям снова увеличат гонорары. Почти в два раза

Агент Магкеева рассказал о восстановлении игрока после разрыва крестов: «Все проходит по плану»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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