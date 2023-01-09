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Агент Джордждевича рассказал, что нападающий намерен доиграть сезон в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, что нападающий Лука Джордждевич намерен доиграть сезон в «Сочи».

«Лука вернулся в расположение клуба, уже провел тренировку с командой, у него все просто отлично. Он точно остается в «Сочи» на вторую часть сезона. Первые впечатления от работы с Курбаном Бердыевым? Пока очень рано делать какие-либо выводы, нужно подождать как минимум четыре недели», — сказал Глушевич «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джорджевич провел 9 матчей за «Сочи» и не отличился результативными действиями.

Сочинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dzhordzhevich-ostaetsya-na-vtoruyu-chast-sezona-u-nego-vse-otlichno-v-sochi/
Лука Джорджевич
ФК Сочи
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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