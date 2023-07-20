Агент Дивеева назвал сроки восстановления защитника после операции

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что футболист пропустит три месяца из-за операции на голеностопе. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Да, приблизительные сроки — около трех месяцев. Ему предстоит операция», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.