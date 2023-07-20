Агент Дивеева назвал сроки восстановления защитника после операции
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что футболист пропустит три месяца из-за операции на голеностопе. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Да, приблизительные сроки — около трех месяцев. Ему предстоит операция», — сказал Еремин «СЭ».
23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.
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5
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|0
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|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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