Адиев продолжит работу с "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев продолжит работу с командой. Об этом сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

В 21-м туре чемпионата России "Анжи" уступил "Краснодару" (0:5). После матча Адиев заявил, что подаст в отставку.

- Мы не приняли отставку, Адиев продолжит работать с "Анжи", - цитирует гендиректора "Анжи" ТАСС. - Мы нормально поговорили, конечно, он на эмоциях сделал это заявление. Команде сейчас реально нелегко, много проблем, это даже не столько счет, сколько сама обстановка. Но мы выдержали паузу, нормально пообщались, будем стараться дальше.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице - 18 очков в 21 матче.

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