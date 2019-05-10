Адиев не знает, когда прояснится будущее "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев считает, что команда может прекратить существование. Об этом он сообщил в интервью "СЭ" после матча 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1). "Анжи" потерял шансы остаться в высшем дивизионе.

– Вы сказали, что "Анжи", скорее всего, прекратит существование. Есть шансы, что этого не произойдет?

– Я, находясь внутри, так вижу эту ситуацию. Конечно, не хочу такого развития событий и всячески желаю, чтобы мы сохранили профессиональный статус. Но вы же понимаете, что если на протяжении года идут финансовые проблемы, чем это все может обернуться.

– Вам неизвестно, когда прояснится будущее клуба?

– Нет. Я не руководитель, лицензированием не занимаюсь. Когда будет проходить данный этап, тогда и узнаем. (Арман Мкртчян)

Полностью интервью Магомеда Адиева - здесь.