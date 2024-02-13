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13 февраля, 22:31

Абаскаль: «Соболев все прекрасно понимает — и работает»

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Гильермо Абаскаль и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об отношениях с нападающим Александром Соболевым.

«У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общались и общаемся. Много шутим», — цитирует matchtv.ru испанского специалиста.

По словам тренера, 26-летний футболист стал лучше соответствовать критериям поведения на футбольном поле и в быту.

«В прошлом сезоне он пропустил порядка 9-10 матчей из?за красных и желтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. Нужно понимать, какие есть плюсы и минусы. На самом деле он все это прекрасно понимает — и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом», — подчеркнул Абаскаль.

В мае 2023 года после удаления Соболева в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ Абаскаль заявил, что неприличный жест футболиста не соответствует ценностям команды, и добавил, что если такое повторится, то форвард не будет выходить на поле. Позднее Соболева дисквалифицировали на 4 матча.

Источник: matchtv.ru
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
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