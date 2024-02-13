Абаскаль: «Соболев все прекрасно понимает — и работает»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об отношениях с нападающим Александром Соболевым.

«У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общались и общаемся. Много шутим», — цитирует matchtv.ru испанского специалиста.

По словам тренера, 26-летний футболист стал лучше соответствовать критериям поведения на футбольном поле и в быту.

«В прошлом сезоне он пропустил порядка 9-10 матчей из?за красных и желтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. Нужно понимать, какие есть плюсы и минусы. На самом деле он все это прекрасно понимает — и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом», — подчеркнул Абаскаль.

В мае 2023 года после удаления Соболева в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ Абаскаль заявил, что неприличный жест футболиста не соответствует ценностям команды, и добавил, что если такое повторится, то форвард не будет выходить на поле. Позднее Соболева дисквалифицировали на 4 матча.