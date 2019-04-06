20:32 | Футбол — РПЛ

"A tutti! Avanti! Massimo Carrera!" Реакция Кафельникова на матч "Спартак" - ЦСКА

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Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на игру красно-белых в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. К середине второго тайма подопечные Олега Кононова пропустили два гола, при этом не отметившись забитыми мячами.

А tutti! Avanti! Massimo Carrera!!!! - написал Кафельников в своем Твиттере.

Данную кричалку, которая переводится как "Вместе! Вперед! Массимо Каррера!", фанаты "Спартака" посвящали предыдущему главному тренеру красно-белых.

 

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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