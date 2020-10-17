РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

19-летний Оганесян дебютировал в составе «Спартака»

20:38
Теги:

19-летний полузащитник «Спартака» Степан Оганесян вышел на замену в концовке матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Для него эта игра стала дебютной в первой команде.

Химки — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир