Веденеев: «Если «Зенит» продолжит играть ослабленным составом, с чемпионством могут быть проблемы»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев ответил на вопрос о чемпионской интриге после поражения команды от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Если ставить такой ослабленный состав, без Сантоса, с Алипом и Мантуаном, могут быть проблемы. А если вернется победный состав, то в следующем туре с «Динамо» должны сыграть нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

«Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ, второе место занимает «Краснодар» (49 очков).