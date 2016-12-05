За что Вилков удалил Набиуллина?

На 70-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую карточку защитнику казанцев Эльмиру Набиуллину и удалил его с поля. Правильно ли поступил судья?
Полагаю, что с таким решением можно не согласиться. В эпизоде у боковой линии спартаковец Зобнин, пытаясь не позволить Набиуллину сыграть в мяч, сделал движение ногой в сторону соперника. Футболист "Рубина" свою ногу убрать не успевал и попал ей в спартаковца, совершив фол по неосторожности.
На мой взгляд, достаточно было ограничиться назначением штрафного удара. Однако Вилков вынес предупреждение, ставшее для сфолившего вторым. (Александр БОБРОВ)
=TeoDor=
бобров, читая твой набор фраз, в голове крутятся слова С.Лаврова "ДБ"
02:04 6 декабря
Chrome
Фол по неосторожности. Новая формулировка от "СЭ". Пусть так. Но почему тогда в этом эпизоде "фол по неосторожности" заслуживает штрафного, а в параллельном, также разбираемом газетой, с падением Мельнарехо в штрафной площади "фол по неосторожности" приравне к борьбе и отсутствию нарушения? А ещё на судью гонят за непоследовательность. Набрали журналистов по объявлениям, называется! Газетёнка.
22:29 5 декабря
marksan
Странник-777_____ а если ты человека нечаянно толкнул, а он тебе в личико локотком заедет - это как ты воспримишь?
22:08 5 декабря
marksan
От Боброва оборжаться можно! "Он совершил фол по неосторожности"! В УК тоже разные статьи за убийство, в т.ч. и по неосторожности!
22:06 5 декабря
Странник-777
"фол по неосторожности." Демагогия... У Промеса первая желтая - тоже фол по неосторожности (тем более - после нарушения на нем - Бурлак толкал его), но там судья дал желтую, а толпа дятлов вообще просит красную...
21:55 5 декабря