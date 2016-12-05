За что Вилков удалил Набиуллина?

На 70-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую карточку защитнику казанцев Эльмиру Набиуллину и удалил его с поля. Правильно ли поступил судья?

Полагаю, что с таким решением можно не согласиться. В эпизоде у боковой линии спартаковец Зобнин, пытаясь не позволить Набиуллину сыграть в мяч, сделал движение ногой в сторону соперника. Футболист "Рубина" свою ногу убрать не успевал и попал ей в спартаковца, совершив фол по неосторожности.

На мой взгляд, достаточно было ограничиться назначением штрафного удара. Однако Вилков вынес предупреждение, ставшее для сфолившего вторым. (Александр БОБРОВ)