21:20 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

За что Вилков удалил Набиуллина?

За что Вилков удалил Набиуллина? Фото Телеканал "Матч ТВ". За что Вилков удалил Набиуллина? Фото Телеканал "Матч ТВ". За что Вилков удалил Набиуллина? Фото Телеканал "Матч ТВ". За что Вилков удалил Набиуллина? Фото Телеканал "Матч ТВ".
За что Вилков удалил Набиуллина? Фото Телеканал "Матч ТВ".
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На 70-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак""Рубин" арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую карточку защитнику казанцев Эльмиру Набиуллину и удалил его с поля. Правильно ли поступил судья?

Полагаю, что с таким решением можно не согласиться. В эпизоде у боковой линии спартаковец Зобнин, пытаясь не позволить Набиуллину сыграть в мяч, сделал движение ногой в сторону соперника. Футболист "Рубина" свою ногу убрать не успевал и попал ей в спартаковца, совершив фол по неосторожности.

На мой взгляд, достаточно было ограничиться назначением штрафного удара. Однако Вилков вынес предупреждение, ставшее для сфолившего вторым. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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=TeoDor=

бобров, читая твой набор фраз, в голове крутятся слова С.Лаврова "ДБ"

02:04 6 декабря

Chrome

Фол по неосторожности. Новая формулировка от "СЭ". Пусть так. Но почему тогда в этом эпизоде "фол по неосторожности" заслуживает штрафного, а в параллельном, также разбираемом газетой, с падением Мельнарехо в штрафной площади "фол по неосторожности" приравне к борьбе и отсутствию нарушения? А ещё на судью гонят за непоследовательность. Набрали журналистов по объявлениям, называется! Газетёнка.

22:29 5 декабря

marksan

Странник-777_____ а если ты человека нечаянно толкнул, а он тебе в личико локотком заедет - это как ты воспримишь?

22:08 5 декабря

marksan

От Боброва оборжаться можно! "Он совершил фол по неосторожности"! В УК тоже разные статьи за убийство, в т.ч. и по неосторожности!

22:06 5 декабря

Странник-777

"фол по неосторожности." Демагогия... У Промеса первая желтая - тоже фол по неосторожности (тем более - после нарушения на нем - Бурлак толкал его), но там судья дал желтую, а толпа дятлов вообще просит красную...

21:55 5 декабря

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