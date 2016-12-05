20:59 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вилков ошибочно не удалил Глушакова

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ. Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ.
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Рубин". 49-я минута. Нарушение Дениса ГЛУШАКОВА на ЖОНАТАСЕ.
0
0
0
27

На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых Дениса Глушакова. Спартаковский полузащитник прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но не получил от судьи даже желтой карточки. Рефери ограничился назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" // 
Прав ли арбитр, не удаливший Промеса?

Опрос

Какое наказание должен был понести Промес за разбитую губу Бурлака?
голосовать
0
0
0
27
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (27)
Войти, чтобы оставить комментарий

ИЛ-222

Так что, Федун окончательно перекупил Вилкова у Миллера? Рабовладельческий строй какой то, продают/покупают игры, игроков, судей..

11:01 6 декабря

sergey.v1968

о, вылезли 2 дурачка - петров и платинум. допускаю, что это 1, уж очень сходи своей тупостью

10:19 6 декабря

замороженное сало

да!? надо-же, а чё про пенальти на мельгерехо не квакаем!?

06:21 6 декабря

alex-ls

А еще надо было Реброва удалить, чтобы от не отбивал и не ловил мячи! Бобров поищи там за что можно было? за затяжку времени или за разговоры

05:25 6 декабря

Боже Спартак храни

Александр БОБРОВ, напишите еще, что в конце матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил Сергея Рыжикова. Голкипер казанского клуба коленом ударил в голову Реброва, но не получил от судьи даже желтой карточки. Рефери ограничился назначением штрафного удара.

23:20 5 декабря

Chrome

Кто заказал эту истерику в "СЭ" по поводу матча? Забаано, что люди звонили со стадиона после матча и говорили о том, как арбитр убил именно "СПАРТАК". Куча неоднозначных(!) эпизодов во все стороны, а у газеты - какая-то заказуха.

22:32 5 декабря

Chrome

Чё курил-то, студент 91-го года выпуска?

22:30 5 декабря

GIV-70

Я в жизни не видел, чтобы за такие фолы удаляли. Изначально, оба игрока в мяч хотели играть, но игрок Рубина успел быстрее коленом сыграть, в итоге Глушаков в голень попал не нарочно. Что-то в СЭ горячка, не по делу, пошла.

22:09 5 декабря

75serg75

Приятно почитать психозные коменты копытно-кокаиновых и др.

21:55 5 декабря

Platinum1991

На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых Дениса Глушакова. Спартаковский полузащитник прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но не получил от судьи даже желтой карточки. Судейство Вилкова БЕЗОБРАЗНОЕ в пользу Спартака! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Не удалил Глушакова, не удалил Промеса за ГРУБУЮ игру! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Эту игру надо ПЕРЕИГРЫВАТЬ из-за безобразного судейства Вилкова!Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???

21:47 5 декабря

tarkys

Посерьезнее надо Боброву с комментариями, без запала...

21:45 5 декабря

vaysman

ля гранд скандаль!

21:38 5 декабря

Веравалер

Что это за бред? Вилкин явно напартачил. Но уж точно - не в этом эпизоде...

21:37 5 декабря

ak-09

Очередная победа бромантановых,благодаря судье. Глушаков должен был получать красную. Промес удар локтем-красная.За что удалили Набиуллина?

21:36 5 декабря

Jean4

Бобров просто смешон, его "экспертное" мнение как всегда находится на уровне "кузьмича" на трибуне стадиона.

21:35 5 декабря

Saypin

Установка - Спартак пробьет пенальти только в 30 туре? Судья откровенно слаб.

21:33 5 декабря

spetrov

.

21:31 5 декабря

spetrov

Александр, вы прямо-таки ух! :) Не жалеете своих совсем. :)

21:31 5 декабря

bond1951

вилков это ангажированый судейка пожизненная дисквалификация ему в самый раз .... заслужил

21:31 5 декабря

rboss

FBS ЦСКА "великая команда с великими победами", а потом позор в европе

21:29 5 декабря

zema1905

С самого начала косячит.

21:22 5 декабря

old grumbler

Глушакова нельзя без него нет душка Спартаковского и он лучше судей знает как надо судить его команду!!!

21:19 5 декабря

howard

Судья не справляется со своей работой. Печально, но это факт.

21:18 5 декабря

DAVI SVININU!

Позорище!!! Это что-то!!!!

21:18 5 декабря

Ivenhoe

Грязная команда, играют по-свински.

21:17 5 декабря

М1967

Как так, Бобров за "Спартак"?

21:12 5 декабря

FBS

Позорная команда, с позорными победами, а потом позор в Европе!!!

21:10 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ