Вилков ошибочно не удалил Глушакова

На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых Дениса Глушакова. Спартаковский полузащитник прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но не получил от судьи даже желтой карточки. Рефери ограничился назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" //

Прав ли арбитр, не удаливший Промеса?