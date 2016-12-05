Вилков ошибочно не удалил Глушакова

На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых Дениса Глушакова. Спартаковский полузащитник прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но не получил от судьи даже желтой карточки. Рефери ограничился назначением штрафного удара. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" //
Прав ли арбитр, не удаливший Промеса?
ИЛ-222
Так что, Федун окончательно перекупил Вилкова у Миллера? Рабовладельческий строй какой то, продают/покупают игры, игроков, судей..
11:01 6 декабря
sergey.v1968
о, вылезли 2 дурачка - петров и платинум. допускаю, что это 1, уж очень сходи своей тупостью
10:19 6 декабря
замороженное сало
да!? надо-же, а чё про пенальти на мельгерехо не квакаем!?
06:21 6 декабря
alex-ls
А еще надо было Реброва удалить, чтобы от не отбивал и не ловил мячи! Бобров поищи там за что можно было? за затяжку времени или за разговоры
05:25 6 декабря
Боже Спартак храни
Александр БОБРОВ, напишите еще, что в конце матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил Сергея Рыжикова. Голкипер казанского клуба коленом ударил в голову Реброва, но не получил от судьи даже желтой карточки. Рефери ограничился назначением штрафного удара.
23:20 5 декабря
Chrome
Кто заказал эту истерику в "СЭ" по поводу матча? Забаано, что люди звонили со стадиона после матча и говорили о том, как арбитр убил именно "СПАРТАК". Куча неоднозначных(!) эпизодов во все стороны, а у газеты - какая-то заказуха.
22:32 5 декабря
Chrome
Чё курил-то, студент 91-го года выпуска?
22:30 5 декабря
GIV-70
Я в жизни не видел, чтобы за такие фолы удаляли. Изначально, оба игрока в мяч хотели играть, но игрок Рубина успел быстрее коленом сыграть, в итоге Глушаков в голень попал не нарочно. Что-то в СЭ горячка, не по делу, пошла.
22:09 5 декабря
75serg75
Приятно почитать психозные коменты копытно-кокаиновых и др.
21:55 5 декабря
Platinum1991
На 49-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил игрока красно-белых Дениса Глушакова. Спартаковский полузащитник прямой ногой ударил в голень Жонатаса, но не получил от судьи даже желтой карточки. Судейство Вилкова БЕЗОБРАЗНОЕ в пользу Спартака! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Не удалил Глушакова, не удалил Промеса за ГРУБУЮ игру! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Эту игру надо ПЕРЕИГРЫВАТЬ из-за безобразного судейства Вилкова!Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
21:47 5 декабря
tarkys
Посерьезнее надо Боброву с комментариями, без запала...
21:45 5 декабря
vaysman
ля гранд скандаль!
21:38 5 декабря
Веравалер
Что это за бред? Вилкин явно напартачил. Но уж точно - не в этом эпизоде...
21:37 5 декабря
ak-09
Очередная победа бромантановых,благодаря судье. Глушаков должен был получать красную. Промес удар локтем-красная.За что удалили Набиуллина?
21:36 5 декабря
Jean4
Бобров просто смешон, его "экспертное" мнение как всегда находится на уровне "кузьмича" на трибуне стадиона.
21:35 5 декабря
Saypin
Установка - Спартак пробьет пенальти только в 30 туре? Судья откровенно слаб.
21:33 5 декабря
spetrov
.
21:31 5 декабря
spetrov
Александр, вы прямо-таки ух! :) Не жалеете своих совсем. :)
21:31 5 декабря
bond1951
вилков это ангажированый судейка пожизненная дисквалификация ему в самый раз .... заслужил
21:31 5 декабря
rboss
FBS ЦСКА "великая команда с великими победами", а потом позор в европе
21:29 5 декабря
zema1905
С самого начала косячит.
21:22 5 декабря
old grumbler
Глушакова нельзя без него нет душка Спартаковского и он лучше судей знает как надо судить его команду!!!
21:19 5 декабря
howard
Судья не справляется со своей работой. Печально, но это факт.
21:18 5 декабря
DAVI SVININU!
Позорище!!! Это что-то!!!!
21:18 5 декабря
Ivenhoe
Грязная команда, играют по-свински.
21:17 5 декабря
М1967
Как так, Бобров за "Спартак"?
21:12 5 декабря
FBS
Позорная команда, с позорными победами, а потом позор в Европе!!!
21:10 5 декабря