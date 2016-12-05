Промес разбил губу Бурлаку

В концовке первого тайма матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Рубин" произошло столкновение нападающего красно-белых Квинси Промеса и защитника гостей Тараса Бурлака. В верховой борьбе Промес разбил Бурлаку губу.
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"
.@QPromes нанес травму @tarasburlak #НашФутбол #РФПЛ. 17-й тур. #СпартакРубин 1:1 pic.twitter.com/8gDqDy9Y8v– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 декабря 2016 г.
Saypin
Вилков неадекват.
21:38 5 декабря
DAVI SVININU!
Спартак очень грязная команда!
21:22 5 декабря
Саша Керж
Игрок Рубина сам ударился о локоть Промеса )
21:02 5 декабря
spetrov
...Осталось дождаться мнения большого эксперта Хусаинова. Он все расставит по местам. Еще и игроку Рубина карточку назначит. :)
20:57 5 декабря
карельский свинопас
spetrov пусть еще только хрюшки скажут про купленное судейство..
20:53 5 декабря
Человек 555
Странник-777 к тебе вопрос ты очки носишь ? а сегодня забыл их надеть
20:53 5 декабря
spetrov
карельский свинопас, тем более только-только разбирались схожие моменты. Сколько эмоций было, сколько новостей этому посвящено. Где законное требование удалить Промеса? Что это за боязливое "разбил губу"?! PS: Я, кстати, и еще несколько человек предупреждали, что такие моменты сплошь и рядом. Хотели красные там, что же сейчас воды в рот набрали? А, уважаемый Александр Бобров? :)
20:51 5 декабря
карельский свинопас
когда там КДК собираться будет? 6 игр душегубу...
20:43 5 декабря
Странник-777
Когда человека толкают - у него срабатывает рефлекс и он вскидывает руки, чтобы удержать равновесие. А Бурлак явно толкал Промеса, это четко видно на просмотре. Судья, в принципе, должен был обоим выдавать по горчичнику.
20:42 5 декабря