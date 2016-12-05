22:19 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Сделаю все возможное, чтобы "Спартак" стал чемпионом"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после победы в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Рубином" (2:1) подчеркнул, что цель команды – чемпионство, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. На зимний перерыв красно-белые ушли на первом месте с 5-очковым преимуществом над "Зенитом".

- Безусловно, наша цель - чтобы "Спартак" достиг чемпионства. Когда вернусь в Италию, тут же начну работу над выполнением этой задачи. И сделаю все возможное, - заявил Каррера. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Излучение Промкооперации и Пищев

От тебя ничего особенного не требуется. Есть люди со свистком. которые удаляют соперников на ровном месте, а грубейшие умышленные фолы твоих позорников пропускают... Вперед, "Позор России"!!!

23:44 5 декабря

CanagliaVova

Проклятье Спартака усмехнулось над наивным итальянцем

23:02 5 декабря

ki

оппаньки, а как же он, интересно знать, собирается в Италии работать над нашим чемпионством ? )))

22:50 5 декабря

passerby

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Рубином" (2:1) ----исправьте пожалуйста...

22:37 5 декабря

HerculesKolya

Лишь бы написать! Удалите это! Какого поражения?

22:33 5 декабря

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Материалы других СМИ