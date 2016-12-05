Массимо Каррера: "Сделаю все возможное, чтобы "Спартак" стал чемпионом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после победы в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги над "Рубином" (2:1) подчеркнул, что цель команды – чемпионство, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. На зимний перерыв красно-белые ушли на первом месте с 5-очковым преимуществом над "Зенитом".

- Безусловно, наша цель - чтобы "Спартак" достиг чемпионства. Когда вернусь в Италию, тут же начну работу над выполнением этой задачи. И сделаю все возможное, - заявил Каррера.