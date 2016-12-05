Карякин нанес первый удар по мячу в матче между "Спартаком" и "Рубином"

Российский гроссмейстер, болельщик "Спартака" Сергей Карякин нанес первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России против "Рубина". Недавно Карякин вернулся из Нью-Йорка, где на тай-брейке проиграл в борьбе за мировую шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.

Отметим, что норвежский гроссмейстер 6 декабря 2014 года также принимал участие в символической церемонии открытия футбольного матча. Карлсен, который является болельщиком "Реала", почти 2 года назад нанес первый удар по мячу в преддверии игры мадридской команды против "Сельты".

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"