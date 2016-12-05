Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников остался доволен победой команды в домашнем матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
- Тяжелая игра, но главное, что добились результата, - сказал Кафельников. - В конце было немного тревожно, особенно после удаления Промеса.
- Как вам пушка от Глушакова?
- Прекрасно! Но и Промес забил хороший гол. Конечно, команда отыграла не на том уровне, что хотелось видеть. Взяли три очка, и это хорошо.
- Какую оценку поставите за первую часть чемпионата?
- Твердая четверка.
_Я_против_Астротерфа_
Кафель торчёк галимый.!.
22:15 5 декабря
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"СПАРТАК" ВЗЯЛ ТРИ ОЧКА И ЭТО ХОРОШО. БРАТЬ ТАКИЕ ТРИ ОЧКА ЭТО УЖАСНО ДЛЯ ФУТБОЛА И ВСЕГО СПОРТА.
21:56 5 декабря