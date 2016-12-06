Данни: "Не чувствую себя особенным"

Полузащитник "Зенита" Данни, который стал первым действующим игроком сине-бело-голубых, оставившим отпечаток своих ног в клубном музее, надеется оправдать оказанное ему доверие, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Артем РЯБОВОЛ. Хавбек подчеркнул, что не чувствует себя особенным.

- Вы являетесь первым действующим игроком, оставляющим слепок для музея. Чувствуете ли вы себя легендой? – вопрос Данни.

- Я чувствую себя обычным игроком. Клуб поддерживал меня, за что я ему благодарен. Надеюсь, смогу оправдать доверие, которое мне оказали.

- Вы с 2008 года в команде, какие матчи и голы были для вас наиболее запоминающимися?

- Самая памятная игра, наверное, против "Манчестер Юнайтед" в суперкубке. Тогда мы победили большую команду.

Данни: "В январе поеду на сбор вместе с "Зенитом"