ЦСКА и "Локомотив" могут быть наказаны за несогласованные баннеры на трибунах

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0). Фанаты красно-синих вывесили несогласованный баннер и использовали пиротехнику.

– Матч ЦСКА – "Урал". Болельщики хозяев использовали пиротехнику и вывесили несогласованный баннер, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – В матче "Ростов" – "Зенит" болельщики ростовчан бросали снежки. Во встрече "Локомотив" – "Терек" поклонники столичного клуба использовали несогласованный баннер. (Сергей АСТАХОВ)