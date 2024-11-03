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Сегодня, 08:10

Миранчук о победе над «Интер Майами»: «Все эмоции остались на поле. Сделали большое дело и продлили серию»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Миранчук.
Фото Jordan Godfree-Imagn Images, USA Today Sports

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что чувствует после победы своей команды над «Интер Майами» (2:1) во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

Миранчук сделал результативную передачу на 90+4-й минуте встречи.

«С одной стороны, рад, с другой — устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», — сказал Миранчук.

«Атланта» сравняла счет в серии против «Интер Майами» — 1-1. Третий, решающий матч между командами пройдет 11 ноября.

Лионель Месси после матча. «Атланта» обыграла команду Месси и сравняла счет в серии. У Миранчука — передача на победный гол

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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