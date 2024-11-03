Миранчук о голевом пасе в матче с «Интер Майами»: «Мне хорошо сбросили, много думать не надо было»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» прокомментировал свой победный голевой пас во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС с «Интер Майами» (2:1), сделанный на 90+4-й минуте.

«Если честно, там ситуация сама диктовала, что делать, — поэтому там много думать не надо было. Я видел, что Шанде Силва врывается, мне хорошо сбросили мяч, и я просто отдал в касание. Ему оставалось принять решение — отпасовать или пробить. Пробил. Забил.

Когда бил в первом тайме — надо отдать должное вратарю соперника (Дрэйку Каллендеру, — Прим. «СЭ»). Мне кажется, он хорошо спас. Вроде я не в самый угол попал, но пробил сильно. Но вратарь молодец, здорово среагировал», — сказал Миранчук.

«Атланта» сравняла счет в серии с «Интер Майами» — 1-1. Третий, решающий матч между командами состоится 11 ноября.

Полностью интервью с Алексеем Миранчуком будет опубликовано на сайте «СЭ» в понедельник, 4 ноября.