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Вингер «Атланты» Лобжанидзе: «У нас с Миранчуком великолепные отношения. Он очень нужен команде»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Миранчук.
Фото Brett Davis-Imagn Images, USA Today Sports

Вингер «Атланты Юнайтед» Саба Лобжанидзе в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как относится к своему российскому одноклубнику Алексею Миранчуку.

3 ноября «Атланта» обыграла «Интер Майами» (2:1) во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС и сравняла счет в серии — 1-1.

«У нас великолепные отношения! (На вопрос, общаются ли они по-русски) Нет, поскольку оба владеем английским, то говорим на нем. Алексей — один из наших лучших игроков и очень нам нужен!» — сказал Лобжанидзе.

Третий, решающий матч в серии «Интер Майами» — «Атланта» состоится 11 ноября.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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