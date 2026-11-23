«Шарлотт» вырвал победу над «Чикаго» на 90+12-й минуте с пенальти

«Шарлотт» в гостях победил «Чикаго Файр» в первом матче серии первого раунда плей-офф МЛС — 2:1. Игра прошла 22 ноября по местному времени (23 ноября по московскому) на стадионе «СитГик Стэдиум» в Бриджвью.

Гости вышли вперед благодаря голу Лиэля Абады на 48-й минуте. На 68-й Роберт Левандовски восстановил равновесие, забив в своем дебютном матче плей-офф МЛС.

В концовке защитник хозяев Джек Эллиотт сыграл рукой в штрафной площади. Голкипер Джош Коэн, вышедший на замену незадолго до эпизода, отразил пенальти Пепа Бьеля, но испанец добил мяч в ворота на 90+12-й минуте.

«Шарлотт» повел в серии до двух побед со счетом 1-0. Вторая игра состоится 28 ноября на его поле.