Евсеев о возможном подписании Сулейманова: «Получится — рассмотрим, не получится — нет»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал возможность подписания бывшего нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Футболист выступал за основную команду «быков» с 2017 по 2024 год, включая аренды в другие команды. С 2025-го Сулейманов является игроком команды из МЛС «Спортинг Канзас-Сити».

— Хотели бы вы видеть Магомеда-Шапи Сулейманова в составе «Динамо»?

— Дагестанский футболист уехал в «Краснодар», сейчас в США был. Там освободили. Получится — рассмотрим, не получится — нет, — сказал Евсеев.

Контракт 26-летнего Сулейманова с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.