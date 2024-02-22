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22 февраля, 07:29

Суарес назвал цель «Интер Майами» в новом сезоне МЛС

Руслан Минаев
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес прокомментировал победу над «Реал Солт-Лейк» (2:0) в первом матче нового сезона МЛС.

«Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС — это лучшая амбиция», — приводит слова игрока пресс-служба клуба из Флориды.

Суарес и Лионель Месси отметились в матче голевыми передачами.

«Интер Майами» вышел на первое место в Восточной конференции, набрав 3 очка.

Команда Месси обыграла «Реал». У аргентинца и его друга Суареса — по голевому пасу

Луис Суарес
ФК Интер Майами
ФК Реал Солт-Лейк
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