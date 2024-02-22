Суарес назвал цель «Интер Майами» в новом сезоне МЛС

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес прокомментировал победу над «Реал Солт-Лейк» (2:0) в первом матче нового сезона МЛС.

«Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС — это лучшая амбиция», — приводит слова игрока пресс-служба клуба из Флориды.

Суарес и Лионель Месси отметились в матче голевыми передачами.

«Интер Майами» вышел на первое место в Восточной конференции, набрав 3 очка.

Команда Месси обыграла «Реал». У аргентинца и его друга Суареса — по голевому пасу