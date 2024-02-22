Херардо Мартино восхищен игрой Месси в стартовом матче сезона МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал игру Лионеля Месси в матче с «Реал Солт-Лейк» (2:0) в первом матче нового сезона МЛС.

«Игра Месси была свободной, красивой и на большой скорости. В нем есть то, что отличает его от других: он может принять мяч далеко от ворот и дать ощущение, что все закончится голом», — приводит слова Мартино пресс-служба МЛС.

«Интер Майами» вышел на первое место в Восточной конференции, набрав 3 очка.

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