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22 февраля, 08:20

Херардо Мартино восхищен игрой Месси в стартовом матче сезона МЛС

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал игру Лионеля Месси в матче с «Реал Солт-Лейк» (2:0) в первом матче нового сезона МЛС.

«Игра Месси была свободной, красивой и на большой скорости. В нем есть то, что отличает его от других: он может принять мяч далеко от ворот и дать ощущение, что все закончится голом», — приводит слова Мартино пресс-служба МЛС.

«Интер Майами» вышел на первое место в Восточной конференции, набрав 3 очка.

Команда Месси обыграла «Реал». У аргентинца и его друга Суареса — по голевому пасу

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК Реал Солт-Лейк
Херардо Мартино
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