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Сегодня, 12:22

Хави и Маскерано могут возглавить «Интер Майами» Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшие партнеры форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по «Барселоне» Хави и Хавьер Маскерано претендуют на пост главного тренера североамериканского клуба, сообщает Miami Herald.

19 ноября появилась информация, что нынешний главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино покинул команду по личным причинам. Перед этим команда вылетела в первом раунде плей-офф МЛС, уступив «Атланте» (1-2 в серии).

44-летний Хави с лета находится без работы после ухода из «Барселоны». 40-летний Маскерано с 2022 года тренирует молодежную сборную Аргентины.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Хавьер Маскерано
Футбол
ФК Интер Майами
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Источник: Мартино покинул пост главного тренера «Интер Майами»

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