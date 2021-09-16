«Мы были аутсайдерами в каждой игре». Клуб из Гибралтара сыграет в основной стадии еврокубков

Парни из «Линкольн Ред Импс» уже вошли в историю.

С появлением Лиги конференций — нового турнира УЕФА — многие команды, вылетевшие на ранних стадиях отбора Лиги чемпионов и Лиги Европы, получили шанс остаться на международной арене. Ко всеобщему удивлению, одним из таких клубов стал чемпион Гибралтара «Линкольн Ред Импс», который сегодня проведет первый в истории страны матч на групповой стадии еврокубков. В соперниках — греческий ПАОК. Рассказываем, как представители карликового государства добились такого успеха.

Гибралтар

Гибралтар — это заморская территория Великобритании, находящаяся на юге Пиренейского острова. На территорию также претендует Испания, которая граничит с Гибралтаром. Этот крохотный кусочек суши размером всего 6,5 квадратных километра. Население — 33 тысячи человек. Это сопоставимо с подмосковной Истрой.

В местной лиге выступают всего 12 клубов. УЕФА разрешил командам из Гибралтара участвовать в еврокубках в 2014 году. Благодаря выходу «Линкольн Ред Импс» в групповой этап Лиги конференций маленькая британская территория поднялась на 49-е место из 55 в таблице коэффициентов УЕФА.

Турнирный путь и история

«Линкольн Ред Импс» — самый титулованный клуб в истории Гибралтара. В активе «красных чертей» — 25 чемпионств и 17 кубков страны. В предыдущем сезоне команда всего на одно очко опередила главного преследователя в чемпионате — «Европу». Благодаря этому «Линкольн Ред Импс» попал в предварительный квалификационный раунд Лиги чемпионов, где легко разделался с «Фолой» из Люксембурга (2:2 и 5:0).

Дальше было поражение от румынского ЧФР (1:2 и 0:2) и вылет в Лигу Европы. Во втором по значимости европейском турнире гибралтарцы не справились со «Слованом» (1:1 и 1:3) и опустились в Лигу конференций. Оставался последний шанс на еврокубковую осень. «Линкольн Ред Импс» встретился с ФК «Рига». Обе встречи закончились с ничейным счетом 1:1, но в дополнительное время чемпионы Гибралтара дожали рижан, забив два мяча.

Состав и тренер

Никаких знакомых фамилий вы здесь не встретите. Большинство футболистов — местные. За их плечами — игры в «Линкольн Ред Импс», других гибралтарских клубах и низших дивизионах английского футбола. Капитану клуба Рою Чиполина уже 38 лет, он же носит повязку и в сборной. Конечно же, как и многие, Чиполина является полупрофессиональным футболистом, а его основная работа — таможенник.

В последнем созыве национальной команды Гибралтара было сразу девять футболистов из состава «красных чертей», включая двух вратарей — Кайла Голдвина и Дэйла Коулинга. Коулинг — среди тех, кто выезжал за границу. 24-летний голкипер принадлежит североирландскому «Гленторану», а в «Линкольн Ред Импс» пришел на правах аренды. Но ворота в большинстве еврокубковых матчей защищал испанец Лоло Солер. До гибралтарского клуба он выступал в различных командах из низших дивизионов чемпионата Испании.

Весь состав «Линкольн Ред Импс» оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро, а самый дорогой игрок — правый защитник Скотт Уайзман. У 35-летнего футболиста даже есть один матч в Кубке Англии. Что касается результативности, то здесь лидером является 33-летний полузащитник Лиам Уокер. В нынешнем сезоне у него четыре гола и три ассиста в восьми матчах.

Руководит этой бандой 60-летний английский тренер Майк Макэлви. В его послужном списке значится только работа в «Линкольн Ред Импс», но на других должностях. Также он помогает Хулио Рибасу в сборной Гибралтара.

«Мы были аутсайдерами в каждой предыдущей игре. Футболисты знали, что все расклады были против них, но они отлично справлялись в прошлых матчах. Отдаю должное игрокам: это нелегко — играть в таком положении. Вы можете сказать, что нам нечего терять, но это не так, хотя мы и андердоги», — говорит Макэлви.

Соперники по группе

Но в продолжение сказки смелой команды из Гибралтара верится слабо. В еврокубковой квалификации «Линкольн Ред Импс» бодался со своими оппонентами на равных, но соперники по группе больше похожи на команды уровня Лиги Европы. Это завсегдатаи международных турниров — греческий ПАОК, датский «Копенгаген» и снова «Слован», с которым гибралтарцы встречались в отборе к Лиге Европы. Но как бы «Линкольн Ред Импс» ни выступил, скромные ребята из Гибралтара уже могут занести себе в актив нынешний сезон. Участие в групповом этапе Лиги конференций принесет клубу минимум 3 миллиона евро — невероятные по местным меркам деньги.