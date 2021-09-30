Лига конференций УЕФА: «Рома» разгромила «Зарю» и другие результаты

«Рома» разгромила «Зарю» в матче Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

Голами отметились Стефан Эль-Шаарави, Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам.

В другом матче группы С софийский ЦСКА сыграл вничью с «Буде-Глимт» (0:0).

В матчах группы А ХИК обыграл «Алашкерт» (4:2), а ЛАСК и «Маккаби» сыграли вничью (1:1).

«Гент» обыграл «Анортосис Фамагуста» в матче группы B (2:0). «Партизан» победил «Флору» (2:0).

Во встрече группы D АЗ победил «Яблонец» (1:0), а ЧФР и Раннерс сыграли вничью (1:1).

Лига конференций

Группа C

«Заря Лг» (Украина) — «Рома» (Италия) — 0:3 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 7 (0:1). Смоллинг, 66 (0:2). Абрахам, 68 (0:3).

«Заря Лг» (Украина): Мацапура, Фаворов (Снурницын, 90+2), Имереков, Хомченовский, Кабаев (Лунев, 83), Кочергин, Булеца (Кристиан, 69), Цвек, Назарина, Громов (Овусу, 90+2), Сайядманеш (Захеди, 70).

«Рома» (Италия): Руй Патрисиу, Смоллинг, Кумбулла, Роджер Ибаньес, Калафьори, Кристанте, Пеллегрини (Вильяр, 77), Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 78), Шомуродов (Абрахам, 62), Перес (Дзаньоло, 62).

Предупреждения: Кумбулла, 81. Руй Патрисиу, 83.

Судья: Луиш Годинью (Португалия).

30 сентября. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».

Группа C

«ЦСКА Сф» (Болгария) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 0:0

«ЦСКА Сф» (Болгария): Бузатто, Маттей, Лам, Жеферсон, Мазику, Турицов, Мухар, Бай (Варела, 69), Кэри, Кайседо, Йомов (Юга, 83).

«Буде-Глимт» (Норвегия): Хайкин, Хейбротен, Лоде, Бьеркан, Сампстед, Фет, Берг, Сальтнес (Конрадсен, 90+3), Ботхейм, Пеллегрино, Сольбаккен.

Предупреждения: Хейбротен, 5. Бай, 29. Турицов, 77. Хайкин, 90+3.

Судья: Ануфриев (Латвия).

30 сентября. София. Стадион «Васил Левски».

Лига конференций

Группа A

ЛАСК (Австрия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 1:1 (1:0)

Голы: Хорват, 10 (1:0). Халяйла, 88 (1:1).

ЛАСК (Австрия): Шлагер, Филипович (Хюн Сок Хонг, 71), Поцманн, Маресич, Холланд, Михорль, Реннер, Летар (Боллер, 30), Хорват (Моншайн, 72), Гойгингер (Балич, 72), Шмидт (Рагуж, 56).

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль): Перец, Йеини (Шамир, 73), Давидзада, Жералдес, Эрнандес, Пивен, Глазер, Битон (Геррреро, 63), Каничовски (Шахар, 90+2), Перица (Халяйла, 73), Кувас (Хозез, 64).

Предупреждения: Боллер, 36. Битон, 60. Хюн Сок Хонг, 72. Хозез, 88. Шлагер, 88.

Судья: Балакин (Украина).

30 сентября. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

Группа A

«Алашкерт» (Армения) — ХИК (Финляндия) — 2:4 (1:1)

Голы: Р.Риски, 8 (0:1). Эмбало, 24 (1:1). Валенчич, 57 (1:2). Р.Риски, 63 (1:3). Глишич, 90+3 (2:3). Олусанья, 90+4 (2:4).

«Алашкерт» (Армения): Юрченко, Восканян, Кадьо, Болевич, Хурцидзе (Безекур, 72), Григорян, Камета (Крючков, 65), Гоме, Джеймс (Папикян, 59), Михайлович (Милинкович, 60), Эмбало (Глишич, 72).

ХИК (Финляндия): Кето, Морен, Мурильо (Саксела, 66), Теньо, Спарв (Хостикка, 66), Пелтола, Вяянянен, Жаир (Джало, 76), Р.Риски (Терхо, 66), Р.Риски (Олусанья, 84), Валенчич.

Предупреждения: Григорян, 2. Кадьо, 44. Мурильо, 59. Спарв, 65. Папикян, 85.

Удаление: Григорян, 36.

Судья: Фесник (Румыния).

30 сентября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

Группа B

«Гент» (Бельгия) — «Анортосис Фамагуста» (Кипр) — 2:0 (1:0)

Голы: П.Корреа, 28 — в свои ворота (1:0). Кумс, 81 (2:0).

«Гент»: Синан Болат, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Окуму, Кастро-Монтес (Де Сарт, 86), Ханше-Ольсон, Кумс (Самойс, 86), Безус (Оджиджа-Офоэ, 74), Овусу (Оладойе, 88), Тиссудали, Лемайич (Депуатр, 73).

«Анортосис Фамагуста» (Кипр): Цур, Араюури, Антониадес (А.Корреа, 73), Рисванис, Хушбауэр, Артиматас, Варда (Качарава, 80), Попович (Христодулопулос, 60), П.Корреа, Кальцас (Делетич, 46), Лафферти (Христофи, 72).

Предупреждения: П.Корреа, 30. Хушбауэр, 60. Окуму, 64. Антониадес, 65. Артиматас, 74.

Судья: Глова (Словакия).

30 сентября. Гент. Стадион «Геламко Арена».

Группа B

«Партизан» (Сербия) — «Флора» (Эстония) — 2:0 (2:0)

Голы: Маркович, 20 (1:0). Маркович, 42 (2:0).

«Партизан» (Сербия): Попович, Обрадович, Вуячич, Живкович, Милетич, Натхо (Пантич, 62), Йоич, Зджелар, Маркович (Холендер, 82), Рикарду Гомеш (Терзич, 89), Мениг (Йович, 62. Шчекич, 82).

«Флора» (Эстония): Игонен, Кууск, Лиландер (Калласте, 46), Сеппик (Пюрг, 74), Лукка, Васильев, Поом (Шайн, 89), Соометс, Зенев, Ойямаа (Кураксин, 68), Аллику (Миллер, 69).

Предупреждение: Пантич, 76.

Судья: Вайнбергер (Австрия).

30 сентября. Белград. Стадион «Партазана».

Группа D

ЧФР (Румыния) — «Раннерс» (Дания) — 1:1 (0:1)

Голы: Камара, 41 (0:1). Петрила, 68 (1:1).

ЧФР (Румыния): Фигейреду, Маня, Сестор, Штефан, Буркэ, Боатенг (Кулио, 82), Родригес (Бордеяну, 46), Дяк, Пэун (Гидеа, 90+5), Костаке (Алибек, 63), Дебелюх (Петрила, 63).

«Раннерс»: Карльгрен, Копплин, Пизингер, Гравес Йенсен, Буннгор, Анкерсен (Тибблинг, 69), Хаммерсхей-Мистрати (Клюснер, 86), Йонсен, Камара (Лауэнборг, 63), Одей (Брок-Мадсен, 70), Кехинде.

Судья: Масса (Италия).

30 сентября. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску».

Группа D

АЗ (Нидерланды) — «Яблонец» (Чехия) — 1:0 (0:0)

Гол: Гудмундссон, 53.

АЗ (Нидерланды): Виндаль Йенсен, Мартинс Инди, Хатзидиакос, Вайндал (Витрю, 78), Сугавара, Класи, Мидтсье, де Вит, Гудмундссон, Павлидис (Абухлал, 66), Карлссон.

«Яблонец»: Гануш, Кроб, Зелены, Голик, Пиларж, Кратохвил, Гоуска, Поважанец (Ваничек, 85), Кубиста, Плештил (Малински, 69), Чванчара (Нешпор, 46).

Предупреждения: Пиларж, 16. Нешпор, 52. Хатзидиакос, 59. Кроб, 84.

Судья: Обренович (Словения).

30 сентября. Алкмар. Стадион АФАС.