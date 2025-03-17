Шабаров — о матчах с Колумбией: «Кокшаров и Кучугура точно не поедут с нами»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, кто из игроков не сыграет в предстоящих матчах против сборной Колумбии.

«Есть травмированные. Кокшаров и Кучугура точно не поедут с нами. По Глебову и Рожкову еще выясняют, медицинский штаб смотрит. Игра ночью по московскому времени? Мы летим раньше, чтобы успеть сменить часовой пояс. Так будет больше времени на адаптацию. Как это сработает — посмотрим», — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи пройдут в Колумбии 22 и 23 марта.