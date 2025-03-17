Смелов рассказал об ожиданиях от матчей молодежной сборной России против Колумбии

Полузащитник молодежной сборной России Егор Смелов поделился ожиданиями от матчей против сверстников из Колумбии.

«Интересный сильный соперник. Будем стараться победить. Ожидания от страны? На месте решим, чем заняться в свободный день. Не просто так приезжать же! Адаптация к часовым поясам? Никогда не было проблем с этим», — сказал Смелов.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи пройдут в Колумбии 22 и 23 марта.