Шабаров отметил прогресс хавбека «Локомотива» Годяева

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров оценил прогресс полузащитника «Локомотива» Данилы Годяева.

«Мы давно знаем Годяева, он из системы «Локомотива». Смотрел и ряд матчей на сборах, его очень хвалил главный тренер. В «Локомотиве» растет молодежь, мы к этому внимательно относимся. Впечатлила игра на сборах, в сезоне он пока не показал максимум. Приглашением в сборную хотелось его отметить», — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи пройдут в Колумбии 22 и 23 марта.