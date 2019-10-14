Российские юниоры под руководством Кержакова забили 6 голов Эстонии

Юниорская сборная России для игроков не старше 18 лет разгромила сверстников из Эстонии в товарищеском матче — 6:0. По дублю сделали форвард «Краснодара» Максим Кутовой и хавбек «Локомотива» Максим Петров.

Возглавляет российских юниоров экс-форвард сборной России Александр Кержаков, в его штаб входят Евгений Лапков, Владимир Быстров и Александр Филимонов.

Товарищеский матч

Игроки до 18 лет

Эстония — Россия — 0:6 (0:5)

Голы: Петров, 5 (0:1). Севикян, 7 (0:2). Кутовой, 19 (0:3). Микушин, 29 (0:4). Кутовой, 37 (0:5). Петров, 72 (0:6).

Россия: Ботнарь (Пищулин, 46), Вахания, Быковский, Никитенков, Микушин, Бакалюк, Севикян, Оганесян, Петров, Макаров, Кутовой (Косарев, 46).