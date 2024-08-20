Молодежная сборная России в сентябре сыграет два матча с Вьетнамом

Молодежная сборная России, составленная из игроков не старше 2005 года рождения, проведет два товарищеских матча со сверстниками из Вьетнама.

Встречи состоятся в Ханое 6 и 9 сентября. Начало матчей в 18.00 и 17.00 (мск). По просьбе Вьетнама игры пройдут в закрытом режиме.

Состав молодежной сборной России

Вратари: Тимофей Митров («Шинник»), Михаил Цулая («Ростов 2»), Илья Тихомиров («Спартак 2»).

Защитники: Михаил Рядно («Родина»), Герман Игнатов («Ростов 2»), Иван Лепский («Динамо 2»), Матвей Бардачев, Никита Лобов, Иван Шиленок («Зенит 2»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Михаил Щетинин («Факел»), Михаил Умников («Краснодар 2»), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (ЦСКА), Данила Козлов («Краснодар»), Егор Смелов («Динамо 2»), Алексей Батраков, Вадим Раков («Локомотив»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Барт («Сочи»).

Нападающие: Дмитрий Радиковский («Локомотив»), Константин Дорофеев («Краснодар 2»).

Основная сборная России 5 сентября в Ханое сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.