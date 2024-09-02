Глебов, Козлов и Игнатов не сыграют за молодежную сборную России во Вьетнаме

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, защитник «Ростова» Герман Игнатов и полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов не примут участие в сентябрьском учебно-тренировочном сборе молодежной сборной России по футболу, сообщает пресс-служба РФС.

«Данила Козлов приехал в расположение сборной с травмой плечевого сустава. После МРТ исследования тренерский штаб принял решение отпустить Данилу в клуб для полноценного восстановления. Также не примет участие в сборе защитник «Ростова» Герман Игнатов, который получил мышечную травму, и остался в Ростове-на-Дону. Что касается Кирилла Глебова, то в клубе у него была обнаружена травма голеностопа. Мы решили не рисковать и дать футболисту время на восстановление в клубе», — заявил главный врач молодежной сборной России Иван Агапов.

Отмечается, что старший тренер команды Иван Шабаров принял решение вызвать в состав команды из резервного списка форварда «Динамо» Дениса Бокова.

Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча со сверстниками из Вьетнама в Ханое. Встречи пройдут 6 и 9 сентября.

Все сборные России и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.