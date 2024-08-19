Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, сообщается на официальном сайте РФС.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое. 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.

Сборная России в 2024 году провела два товарищеских матча против Сербии (4:0) и Белорусси (4:0).