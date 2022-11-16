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Сегодня, 19:01

Молодежная сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Молодежная сборная России.
Фото РФС.

Молодежная сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче. Российская команда выиграла со счетом 4:0.

Голы на счету Ярослава Михайлова, Никиты Ермакова, Кирилла Кравцова, также еще один мяч сербы забили в свои ворота.

В сентябре 2022 года сборная России U21 провела два товарищеских матча — со сверстниками из Белоруссии и Казахстана. В обеих встречах подопечные Михаила Галактионова одержали победы — со счетом 6:1 и 2:1 соответственно.

Молодежная сборная России по футболу
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