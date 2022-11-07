Стал известен состав молодежной сборной России на ноябрьский сбор

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Виктор Александров («Нижний Новгород»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильяреал»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Коваленко, Артем Соколов, Владислав Шитов (все — «Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба — «Нижний Новгород»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба — ЦСКА).

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор нашей команды пройдет с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде.

В его рамках сборная России сыграет один контрольный матч. Соперник будет сообщен дополнительно.