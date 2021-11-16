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Александр Мостовой: «Наша молодежка душила, гнала и запугивала Испанию»

22:58
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу молодежной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).

«Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные — ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша молодежка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, еще играть и играть», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Голы
Тюкавин, 60 (1:0)
Россия U21
Бориско Степанов Кузьмичев Прохин Сильянов Умяров Мухин Марадишвили (Пруцев, 57 ) Хлусевич Агаларов (Тюкавин, 58 ) Севикян (Сулейманов, 47 )
Испания U21
Агирресабала Миранда Фонтан Гильямон Франсес Туррьентес (Гарсия, 53) Венседор (Грагера, 47) Сансет (Камельо, 69) Лобете (Кампос, 46) Руис (Уильямс, 83) Серхио Гомес
Предупреждения
Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89  -  Туррьентес 34, Венседор 45
Судьи
Йохем Камфайс

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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