Александр Мостовой: «Наша молодежка душила, гнала и запугивала Испанию»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу молодежной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).

«Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные — ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша молодежка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, еще играть и играть», — сказал Мостовой «Чемпионату».