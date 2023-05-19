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Сегодня, 14:41

Колосков — о сдаче сборной России матча Гане на молодежном ЧМ-1993: «Это невозможно»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова тренера Александра Пискарева, заявившего, что российские футболисты сдали игру сборной Ганы на молодежном чемпионате мира 1993 года.

«Сдали матч Гане? Это бред. Как можно на чемпионате мира сдать игру? Это невозможно. Очень глупо об этом говорить и обсуждать какие-то мифические покупные матчи. Спрашивайте у Пискарева об этом. Меня такие темы не интересуют вообще. Это несерьезно», — приводит Sport24 слова Колоскова.

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира 1993 года российская команда уступила сборной Ганы со счетом 0:3.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-koloskov-o-sdache-sbornoy-rossii-matcha-gane-na-molodezhnom-chm-1993-eto-bred
Сборная Ганы по футболу
Сборная России по футболу
Александр Пискарев
Вячеслав Колосков
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