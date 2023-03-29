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Сегодня, 18:57

ФИФА лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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ФИФА лишила Индонезию права на проведение молодежного чемпионата мира по футболу-2023, сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято после встречи президента ФИФА Джанни Инфантино с главой Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эриком Тохиром.

«В связи с нынешними обстоятельствами было решено лишить Индонезию права на проведение турнира. Новая страна-хозяйка чемпионата мира будет объявлена в ближайшие сроки. Мы хотим подчеркнуть, что, несмотря на это решение, мы продолжим активно помогать PSSI в процессе преобразования индонезийского футбола после трагедии, которая произошла в стране в октябре 2022 года (тогда произошла давка на стадионе в Маланге, в результате которой погибли по меньшей мере 182 человека — прим. «СЭ»). Члены ФИФА продолжат присутствовать в Индонезии и оказывать необходимую помощь под руководством президента PSSI Тохира», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допускать сборную Израиля к участию в молодежном чемпионате мира. У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений, страны не находят точек соприкосновения по палестинскому вопросу.

Из-за заявления Костера ФИФА отменила жеребьевку молодежного чемпионата мира-2023, запланированную на 31 марта.

Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года. В чемпионате должны принять участие 24 команды, включая Индонезию, как страну-хозяйку.

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