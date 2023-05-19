Барбоза считает, что команды РПЛ могут найти новых звезд мирового футбола на молодежном ЧМ-2023

Агент Паулу Барбоза считает, что скауты российских команд будут пристально следить за молодежным чемпионатом мира-2023.

«Конечно, скауты клубов РПЛ будут работать на молодежном чемпионате мира, потому что для России, как и для других стран, это турнир — это очень важное событие. Тем более, на мой взгляд, с точки зрения клубов молодежный чемпионат мира может быть даже важнее, чем взрослый, потому что этот турнир показывает наиболее интересных игроков, которые в основном еще не изучены скаутами, потому что там много команд из Африки и Америки. Это как раз тот турнир, который позволит найти новых перспективных звезд мирового футбола», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Молодежный чемпионат мира-2023 будет проходить в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Российская сборная с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.