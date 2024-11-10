Ваноли надо успеть исправиться до Нового года. В туринском дерби его команда была бессильна
Туринское дерби завершилось уверенной победой «Ювентуса». С тех пор как «Юве» играет на своем нынешнем стадионе (с 2011 года), он не проигрывает «Торино». Хорошая традиция продолжилась и в день юбилея легендарного Алессандро Дель Пьеро — 50-летия.
«Ювентус» выиграл 2:0 в туринском дерби, которое стало первым для тренеров обеих команд. Тиагу Мотта в итоге провел с «Юве» девятый сухой матч в чемпионате, а Паоло Ваноли и его «Торо» проиграли шестой поединок в семи последних турах.
Второй гол в этой встрече забил 19-летний турок Кенан Йылдыз, который посвятил его Дель Пьеро. Юбиляр не остался в долгу и через социальные сети искренне поблагодарил нынешнюю «десятку» своего бывшего клуба. «Ювентус» — единственная команда в серии А, которая идет без поражений. Семь пропущенных мячей в 12 турах — лучший результат в чемпионате.
Ну а что же «Торино»? Ваноли сенсационно успешно начал сезон и даже забрался было после 5-го тура на первое место. Ну а потом начался откат в середину турнирной таблицы — туда, где «Торо» чувствует себя органичнее всего. Сейчас команда экс-тренера «Спартака» выглядит неубедительно, а ее разница забитых и пропущенных мячей — 15:18.
От задорной и интересной игры на старте чемпионата у «Торино» не осталось и следа, а сам Ваноли выглядит растерянным. Посмотрим, поможет ли его команде пауза на матчи сборных. После нее «Торо» ждут два домашних матча подряд — сначала против идущей в зоне вылета «Монцы», а затем — мощного «Наполи».
На фоне неудачной серии «Торино» речь об отставке Ваноли пока не идет, но ему надо все же исправлять ситуацию до Нового года. Иначе вопрос о расставании может встать в полный пост. А пока отметим любопытную деталь: родной брат Ваноли, 62-летний Родолфо, тренирует теперь в Грузии, где недавно возглавил середняка — команду «Самгурали».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
2
|Ювентус
|12
|6
|6
|0
|21-7
|24
|
3
|Интер
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|
4
|Аталанта
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|
5
|Фиорентина
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|
6
|Лацио
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|
7
|Милан
|11
|5
|3
|3
|20-14
|18
|
8
|Удинезе
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|
9
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|7.11
|22:45
|
Дженоа – Комо
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Лечче – Эмполи
|1 : 1
|9.11
|17:00
|
Венеция – Парма
|1 : 2
|9.11
|20:00
|
Кальяри – Милан
|3 : 3
|9.11
|22:45
|
Ювентус – Торино
|2 : 0
|10.11
|14:30
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|10.11
|17:00
|
Рома – Болонья
|- : -
|10.11
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|10.11
|20:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|10.11
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1