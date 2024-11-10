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Сегодня, 15:00

Ваноли надо успеть исправиться до Нового года. В туринском дерби его команда была бессильна

«Ювентус» победил «Торино» в 12-м туре серии А
Георгий Кудинов
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Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли в матче против «Ювентуса» (0:2) 9 ноября 2024 года.
Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли в матче против «Ювентуса» (0:2) 9 ноября 2024 года.
Фото Global Look Press
Бьянконери посвятили победу Дель Пьеро.
Италия. Серия А. 12-й тур
09 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Торино

Туринское дерби завершилось уверенной победой «Ювентуса». С тех пор как «Юве» играет на своем нынешнем стадионе (с 2011 года), он не проигрывает «Торино». Хорошая традиция продолжилась и в день юбилея легендарного Алессандро Дель Пьеро — 50-летия.

«Ювентус» выиграл 2:0 в туринском дерби, которое стало первым для тренеров обеих команд. Тиагу Мотта в итоге провел с «Юве» девятый сухой матч в чемпионате, а Паоло Ваноли и его «Торо» проиграли шестой поединок в семи последних турах.

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Второй гол в этой встрече забил 19-летний турок Кенан Йылдыз, который посвятил его Дель Пьеро. Юбиляр не остался в долгу и через социальные сети искренне поблагодарил нынешнюю «десятку» своего бывшего клуба. «Ювентус» — единственная команда в серии А, которая идет без поражений. Семь пропущенных мячей в 12 турах — лучший результат в чемпионате.

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз празднует гол в матче против «Торино»
Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз празднует гол в матче против «Торино».
Фото Reuters

Ну а что же «Торино»? Ваноли сенсационно успешно начал сезон и даже забрался было после 5-го тура на первое место. Ну а потом начался откат в середину турнирной таблицы — туда, где «Торо» чувствует себя органичнее всего. Сейчас команда экс-тренера «Спартака» выглядит неубедительно, а ее разница забитых и пропущенных мячей — 15:18.

От задорной и интересной игры на старте чемпионата у «Торино» не осталось и следа, а сам Ваноли выглядит растерянным. Посмотрим, поможет ли его команде пауза на матчи сборных. После нее «Торо» ждут два домашних матча подряд — сначала против идущей в зоне вылета «Монцы», а затем — мощного «Наполи».

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На фоне неудачной серии «Торино» речь об отставке Ваноли пока не идет, но ему надо все же исправлять ситуацию до Нового года. Иначе вопрос о расставании может встать в полный пост. А пока отметим любопытную деталь: родной брат Ваноли, 62-летний Родолфо, тренирует теперь в Грузии, где недавно возглавил середняка — команду «Самгурали».

Футбол
ФК Торино
ФК Ювентус
Паоло Ваноли
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
3
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
4
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
5
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
6
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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7.11 22:45
Дженоа – Комо
 1 : 1
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
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Венеция – Парма
 1 : 2
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 3 : 3
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 2 : 0
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 - : -
10.11 17:00
Рома – Болонья
 - : -
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