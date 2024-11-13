Де Хеа вернулся в футбол и тащит «Фиорентину». Команда испанца уже третья в серии А
Этим летом в серии А наметились большие тренерские перестановки: Тиагу Мотта возглавил «Ювентус», Конте пришел в «Наполи», Фонсека стал главным в «Милане». За этими топ-ходами мы как-то не заметили, что коуч поменялся и в «Фиорентине»: Винченцо Итальяно отправился помогать брошенной «Болонье», а на его место заявился Раффаэле Палладино из «Монцы».
За Палладино стоит следить — есть большая вероятность, что молодой тренер станет очень востребованным уже следующим летом. По сравнению с соперниками у итальянца почти нет тренерского опыта — в последнем своем клубе он проработал всего два года.
«Я мог бы остаться в своей зоне комфорта в «Монце», но хотел чего-то нового, играть в Европе. «Фиорентина» сделала все, чтобы я согласился», — говорил Палладино.
Перестройка состава
Нельзя сказать, что Итальяно оставил своему преемнику сбалансированную команду: у многих лидеров истекли контракты, кто-то ушел бесплатно, кого-то отправили в аренду. Официально уехал даже Александр Кокорин — это по-настоящему новая эра в «Фиорентине».
Дыру в центре поля, оставшуюся после ухода Бонавентуры и Кастровилли, заткнули арендами: Бове, Адли и Катальди. Место Миленковича в обороне занял Понграчич, а в атаке теперь бегает Мойзе Кин.
Поначалу «Фиорентина» не выглядела уверенно: было похоже, что матчи выигрываются просто на классе. Неудивительно — состав и правда поменялся очень сильно, к тому же Палладино долго наигрывал совершенно другую схему. В «Монце» он часто выставлял игроков в 3-4-2-1 и в «Фиорентине» планировал сделать так же.
Фактор Давида Де Хеа
Подписание Де Хеа поначалу многие не поняли — в «Фиорентине» уже есть неплохой кипер Пьетро Террачано, который к тому же одного возраста с испанцем. Казалось, что Давиду делегируют матчи Кубков (вышел в квалификации Лиги конференций и не появлялся в серии А), а Террачано — в чемпионате.
Очевидно, позже Палладино поменял мнение: после трех ничьих в лиге он сделал ставку на Де Хеа, а Террачано сделал основным в кубковых встречах. Решение оправдало себя: с соперниками в Лиге конференций «Фиорентина» разберется и без испанца, а вот в чемпионате опыт Давида пригодится.
Дебют экс-вратаря «МЮ» в серии А не задался: «Фиорентина» проиграла «Аталанте» со счетом 3:2. Тем не менее Де Хеа продолжил выходить в старте — после того поражения «фиалки» больше не проигрывали, а сейчас вообще выдали серию из шести побед подряд.
Факторов много, но тут есть и большая заслуга Давида: он вытащил два пенальти в игре с «Миланом» (победа 2:1) и не позволил «Дженоа» вернуться в игру в конце встречи (победа 1:0). Сейчас у «Фиорентины» всего 10 пропущенных мячей — круче обороняются только «Наполи» и «Ювентус». Да и статистика у Де Хеа классная — 80,6 процента отраженных ударов, выше показатель только у Ди Грегорио (81,8). По числу сейвов — одиннадцатый, показатель того, что, несмотря на почетное место в турнирной таблице, напрягают испанца мощно, и он реально приносит своей команде очки.
Старые наработки не сработали
Конечно, победная серия — не только заслуга вратаря и обороны. Палладино видел, что его конспекты со времен «Монцы» в новой команде обкатываются долго и тяжело. Поэтому он просто вернул все назад, причем прямо в перерыве матча с «Лацио».
«В том перерыве мы проанализировали первый тайм, и я решил изменить систему (вернуться к расстановке 4-2-3-1. - Прим. «СЭ»), потому что команда уже так играла под руководством Итальяно, — говорил Палладино после матча. — Это было правильным решением, игроки хорошо на него отреагировали».
В перерыве на поле вышел Альберт Гудмундссон — он реализовал сразу два пенальти и вырвал победу. После этого Палладино к тройке защитников не возвращался — и команда практически перестала терять очки.
После «Лацио» «фиалки» не смогли пробить оборону засушливого «Эмполи», но затем выиграли все матчи. Из важного: обыграли «Милан» благодаря героизму Де Хеа, насыпали пять мячей в ворота «Ромы» и не заметили «Лечче», отгрузив ему шесть безответных голов.
Единственным неудачным матчем на этом отрезке можно считать встречу с кипрским АПОЭЛ. Правда, там играл наполовину запасной состав, а по статистике итальянцы должны были забирать победу: владели территориальным преимуществом и создали больше опасных моментов.
Новый герой команды
Одно из главных открытий сезона — форвард Мойзе Кин. Футболист громко заявил о себе в «Ювентусе», потом катался в «Эвертон», заглянул в «ПСЖ», а затем опять вернулся в «Юве». Свой потенциал он растерял где-то по пути: из-за невнятной игры стал реже выходить на поле и рисковал вскоре отправиться в турне по клубам попроще.
Футболиста спасла «Фиорентина» — его хотел купить лично Палладино. Итальянец быстро набрал форму и стал разрывать, а в последнем матче вообще отметился хет-триком. Сейчас на его счету 11 голов и один ассист в 14 матчах. Самое главное — Кину всего 24 года! А кажется, что на слуху он как минимум последние лет 10. Хотя оно неудивительно — Мойзе стал первым футболистом в топ-5 лиг, родившимся в XXI веке.
«И я, и клуб верим в Мойзе, — говорит Палладино. — Прозвучит банально, но это — база для игрока. Он вырос в ментальном плане, выкладывается на максимум на тренировках и ставит себя в пример другим футболистам. Он должен не потерять этот настрой, потому что, чтобы реализовать свой потенциал, ему нужно быть на пике формы».
Что дальше?
«Фиорентина» очень здорово идет в турнирной таблице и играет в яркий атакующий футбол — много владеет мячом, почти не допускает опасных моментов у своих ворот (13,07 ожидаемого гола — пятый результат в лиге). Но из солидных оппонентов у команды пока были только матчи с «Миланом» и «Лацио» («Рома» сейчас в число серьезных соперников не входит, увы).
Календарь пока на стороне «фиалок» — первый по-настоящему сложный матч состоится только в декабре против «Интера». Придется попотеть и в Новый год: 29 декабря игра с «Ювентусом», а 4 января — с «Наполи».
В Лиге конференций у «Фиорентины» все в порядке — даже несмотря на поражение от АПОЭЛ, команда должна выиграть три оставшихся тура и выйти в плей-офф. Будем следить за положением в чемпионате — а пока клуб делает настоящую сенсацию.
Данные understat и transfermarkt
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
2
|Интер
|12
|7
|4
|1
|26-14
|25
|
3
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
4
|Аталанта
|12
|8
|1
|3
|31-15
|25
|
5
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
6
|Ювентус
|12
|6
|6
|0
|21-7
|24
|
7
|Милан
|11
|5
|3
|3
|20-14
|18
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|12
|4
|0
|8
|17-27
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|- : -
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|- : -
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|11
|1
|4
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|8
|1
|2