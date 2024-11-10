«Ливерпуль» ушел в отрыв от кризисного «Ман Сити», дерби за «Ювентусом», а у «Монако» волевая победа

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Неудержимый Салах

«Манчестер Сити» в кои-то веки проиграл три раза подряд: вылетев из Кубка лиги от «Тоттенхэма» (1:2), потерял лидерство в АПЛ после визита в Борнмут (1:2) и был унижен в Лиге чемпионов «Спортингом» (1:4). Но в Брайтоне 45 минут все шло по сценарию Хосепа Гвардиолы, а Холанн по всем пунктам стал королем первого тайма. Во-первых, оторвавшись от защитников после паса Фодена, забил свой 75-й гол в английском чемпионате (за рекордно быстрые 77 матчей). Во-вторых, переигрывал всех футболистов «чаек» по касаниями внутри штрафной (5:4), ударам (6:3) и попаданиям в створ (3:0).

Как же все изменилось после перерыва! Тревожные звоночки у ворот Эдерсона звучали с пугающей частотой. Бразилец не дал забить Хиншелвуду, который атаковал головой с линии площади ворот. Потом бросился в ноги Митоме, но ничего не смог поделать с соотечественником Жоао Педро. Не игравший с конца сентября из-за травмы форвард в этом сезоне стал специалистом по грандам. На пятой добавленной минуте забил победный мяч «МЮ» (2:1), потом принес гостевую ничью с «Арсеналом» (1:1), а теперь (после испорченного верного момента) приговорил чемпиона голом и передачей на бывшего игрока «Селтика» О'Райли. Летом за него заплатили почти 30 миллионов евро, но футболист получил травму, и субботний матч стал для него премьерным в АПЛ.

Четыре поражения подряд — худшая серия «Сити» под руководством Гвардиолы. Прошлый такой отрезок у «горожан» фиксировался 16 лет назад, а Пеп выдал аналогичную серию с «Баварией» в 2015-м. Кроме того, перестала работать магия Холанна. Прежде, когда норвежец забивал, это гарантировало набор очков (+54=7). И вот — первый проигрыш, который дает шанс конкурентам.

Любопытно, что многие статистические ресурсы написали, что Гвардиола прежде четыре раза подряд не проигрывал. Даже сам Пеп грустно пошутил о том, что все когда-то случается в первый раз. Но некоторые настаивали на аналогичной серии с «Баварией». Путаница вызвана тем, что прошлый мюнхенский отрезок включал проигрыш в серии пенальти, а такие игры обычно считаются завершившимися вничью.

«Ливерпуль» подарком «Сити», естественно, воспользовался, в девятый раз подряд обыграв «Астон Виллу» на «Энфилде». Первый гол, который состоялся после углового в исполнении бирмингемцев, получился примечательным тем, что арбитр дал доиграть эпизод, по итогам которого у него были основания удались Бэйли. Тот сбил убегавшего один на один Салаха, но мяч отскочил к Нуньесу, и форвард своим голом по сути отменил красную карточку. А еще уругваец отменил спокойный сценарий промахом из отличной позиции, после чего в концовке первого тайма Келлехеру пришлось дважды спасать свою команду при атаках со «второго этажа». Так что развязка наступила ближе к концу игры. На этот раз Салаха никто не догнал, а он, имея несколько адресатов для передачи, удивил вратаря ударом в ближний угол. Мо первым в лигах топ-5 выбил двузначные показатели по голам и результативным передачам (10+10), сделав это в четвертом сезоне подряд, а команда Арне Слота оторвалась от «Ман Сити» на пять очков.

Италия: «Милан» — как на качелях

«Милан» в этом сезоне словно раскачивается на качелях. За неделю команда Паулу Фонсеки без вариантов проиграла «Наполи» (0:2), отчасти выстрадала победу в гостях у «Монцы» (1:0), а потом дала настоящий концерт на «Сантьяго Бернабеу» и нокаутировала «Реал» (3:1). Дебют игры на Сардинии — сезон в миниатюре. Сначала холодный душ в виде быстро пропущенного гола, а потом — шедевральный пас Рейндерса, который «черпачком» с места забросил мяч за спины защитникам на наконец-то вернувшегося в старт Рафаэла Леау. А как все могло развернуться в концовке первого тайма! Однако Меньян вытащил сложнейший мяч, и уже через минуту — после великолепного паса Фофана — забивший 50-й гол в серии А Леау снова разобрался с вратарем.

Вот только в целом «Милан» был не так хорош, как вернувшийся к своему лучшему состоянию португалец. Когда счет стал 2:2 — это полностью соответствовало логике игры. Зато у россонери сработали замены. Пулишич пробил, и вратарь отбил мяч на ногу только появившемуся на поле Абрахаму. Только это опять ничего гостям не гарантировало, и героем в итоге стал спасший хозяев Дзаппа, с лета вогнавший мяч под перекладину. Это первый дубль защитника в миланские ворота со времен отличившегося в 1986 году знаменитого немца Ханса-Петера Бригеля. Веселая игра, после которой «Милану» не до смеха. Казавшаяся столь близкой зона ЛЧ все дальше.

На старте сезона «Торино» сенсационно лидировал, однако к туринскому дерби команда Паоло Ваноли откатилась на более привычное для себя одиннадцатое место. Ожидаемо складывалась и сама игра, а первый гол — заслуга Камбьязо. Латераль бьянконери подхватил мяч в центре поля, дотащил его до штрафной и попал в штангу, а на добивании первым оказался поймавший в последнее время кураж Веа. У американца четыре (3+1) результативных балла в последних четырех турах, что вдвое больше, чем в 34 предыдущих играх в серии А.

Украсила же вечер, который прошел под знаком празднования 50-летия легенды «Старой Синьоры» Алессандро Дель Пьеро, вторая голевая комбинация. В ней было прекрасно все — и подача Франсишку Консейсау, который перед игрой получил приз лучшему игроку «Юве» по итогам октября, и удар Кенана Йылдыза в падении в противоход голкиперу. Турок в 19 лет и 189 дней стал автором третьего по молодости гола туринских дерби. Моложе него были только герои прошлого века — чемпион мира-1934 Феличе Борель (в 1932-м) и Бруно Николе (в 1958-м). Ну а нынешний «Юве» поднялся на третье место и ждет, чем ответят в воскресенье «Аталанта», «Фиорентина» и «Лацио».

Германия: Теперь «Байер» пропускает на последних минутах

«Бавария», приучив всех к крупным победам на внутренней арене, в Гамбурге выиграли скромно. Но если брать эстетику футбола, то один гол Мусиалы стоил трех-четырех обычных. Вступив в отбор на чужой половине поля, мюнхенский полузащитник метров с 25 пробил по такой крутой траектории, что мяч вонзился в сетку рикошетом от перекладины. А так как этим дело и ограничилось, в этот раз обошлось без новых рекордов результативности. Зато 26 очков в первых десяти турах — лучший график в истории «Баварии». До Венсана Компани в таком ритме в 1968 году стартовал Бранко Зебец, а в 2013 достижение югославского специалиста повторил Хосеп Гвардиола. После вечерней нулевой ничьей «Лейпцига» с менхенгладбахской «Боруссией» отрыв «Баварии» от второго места увеличился до пяти очков.

Несчастный «Бохум» получил дома 0:5 от «Баварии», после чего был разбит во Франкфурте «Айнтрахтом» (2:7). Казалось бы, что он может предложить «Байеру», который, к тому же, забил быстрый гол? Разрезающий оборону соперника пас Вирца, четкое завершение Шика — было в этом что-то от чемпионского сезона леверкузенцев. Важное отличие от тех славных времен — пропавшие куда-то инстинкт убийцы и магия последних минут. Прежде команда Хаби Алонсо решала судьбу матчей «на флажке» в свою пользу, а теперь сама теряет очки. В позапрошлом туре на 90-й минуте была упущена победа над «Вердером» (2:2). Теперь в компенсированное время Мийоси забил почти с нулевого угла. А так как между этими играми уместилась домашняя безголевая ничья со «Штутгартом», чемпион сохраняет позицию в топ-4 только за счет лучших дополнительных показателей. За десять туров «Байер» уже потерял больше очков, чем за весь прошлый сезон (13 против 12).

У Нури Шахина в «Боруссии» получается удивительно парадоксальный сезон. С одной стороны, бывший футболист дортмундцев установил клубный рекорд, начав сезон с семи домашних побед с учетом всех турниров. С другой — у «шмелей» жуткие проблемы на чужих полях в бундеслиге. После нулевой ничьей в Бремене с «Вердером» — поражения от «Штуггарта», «Униона» и «Аугсбурга». В Майнце лучше не стало, а проблемы обнаружились к середине первого тайма, когда красную карточку получил Эмре Джан. Да, на первый гол хозяев ответил реализовавший пенальти Гирасси, но уже к перерыву хозяева вернули себе преимущество в счете, а после паузы — увеличили его. С такими качелями «Боруссия» снова вне еврокубковой зоны.

Франция: Без Головина и Сафонова

Из-за повреждения последний матч «Монако» перед международной паузой пропустил Александр Головин. А без него все осенние проблемы монегасков остались на месте. Во-первых, кошмарная реализация моментов загубившим свои шансы Эмболо. Во-вторых, провалы в обороне. Где-то гостей откровенно прощали, как промахнувшийся при чистом выходе один на один Букла. Но в итоге Дуэ поставил Маецки в тупик ударом под ближнюю штангу с весьма острого угла.

Все удалось изменить в концовке, а переломным моментом стало назначение первого в сезоне пенальти в пользу красно-белых. ВАР помог арбитру увидеть попадание мяча в руку после удара Бен Сегира, и тот сам исполнил удар с точки. Шоком же для хозяев стала их сорванная перспективная атака, после которой вратарь быстро ввел мяч в игру, диагональ через полполя нашла на фланге Аклиуша, и Иленикена остроумно пропустил пас в направлении Бен Сегира. «Страсбур» это настолько выбило из колеи, что после розыгрыша с центра поля Иленикена забил сам, обокрав неловко сыгравшего защитника. «Монако» в этом сезоне набрал шесть очков в играх, где уступал в счете.

В прошлом туре выходцы из лиги 2 сенсационно прервали домашнюю беспроигрышную серию «Монако», но с «ПСЖ» на сюрприз не было и намека. К перерыву «Анже» впервые в своей истории уступал на своем стадионе в четыре мяча. Насколько все сложно у парижан в ЛЧ, настолько все легко и уверенно на внутренней арене. Такой результативности после 11 туров (33 мяча) у чемпиона не было со времен работы Томаса Тухеля в 2018 году (39).

Десять точных ударов стало на счету оформившего дубль Барколя, и это уже на один больше, чем у бывшего игрока «Лиона» набралось за 65 игр трех предыдущих сезонов. А если примерять его результативность на стартовые 11 туров, то за последние 50 лет в «ПСЖ» результативнее данный отрезок в 2017 провел Кавани (11 голов). Концовку, правда, команда Луиса Энрике смазала двумя пропущенными голами в компенсированное время, однако в таблице у Парижа незыблемое шестиочковое преимущество над «Монако».

Статистика дня

2,02 — недобор голов форвардом «Реала» Мбаппе по метрике xG. Хуже в ла лиге показатели только у вингера «Бетиса» Эззалзули.

4-м легионером, забившим 100 мячей в турецкой суперлиге, стал боснийский полузащитник «Трабзонспора» Вишча.

10 раз с начала позапрошлого сезона «Милан» пропускал в серии А в первых пятиминутках.

10 из последних двенадцати гостевых матчей в лиге 1 выиграл «Монако».

12 очков потерял «Нант» в играх, где у него было преимущество в счете. Это худший показатель во французском чемпионате.

15 мячей с игры забил в 2024 году в АПЛ форвард «Брентфорда» Висса. Без учета голов с пенальти конголезец уступает только Холанну (19).

97 пенальти назначил в лиге 1 Клеман Тюрпен. За последние 30 лет по данному показателю он уступает только Руди Буке (99).