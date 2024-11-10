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Сегодня, 02:00

«Ливерпуль» ушел в отрыв от кризисного «Ман Сити», дерби за «Ювентусом», а у «Монако» волевая победа

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Мохамед Салах празднует гол в ворота «Астон Виллы».
Фото ФК «Ливерпуль»
Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Неудержимый Салах

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» в кои-то веки проиграл три раза подряд: вылетев из Кубка лиги от «Тоттенхэма» (1:2), потерял лидерство в АПЛ после визита в Борнмут (1:2) и был унижен в Лиге чемпионов «Спортингом» (1:4). Но в Брайтоне 45 минут все шло по сценарию Хосепа Гвардиолы, а Холанн по всем пунктам стал королем первого тайма. Во-первых, оторвавшись от защитников после паса Фодена, забил свой 75-й гол в английском чемпионате (за рекордно быстрые 77 матчей). Во-вторых, переигрывал всех футболистов «чаек» по касаниями внутри штрафной (5:4), ударам (6:3) и попаданиям в створ (3:0).

Как же все изменилось после перерыва! Тревожные звоночки у ворот Эдерсона звучали с пугающей частотой. Бразилец не дал забить Хиншелвуду, который атаковал головой с линии площади ворот. Потом бросился в ноги Митоме, но ничего не смог поделать с соотечественником Жоао Педро. Не игравший с конца сентября из-за травмы форвард в этом сезоне стал специалистом по грандам. На пятой добавленной минуте забил победный мяч «МЮ» (2:1), потом принес гостевую ничью с «Арсеналом» (1:1), а теперь (после испорченного верного момента) приговорил чемпиона голом и передачей на бывшего игрока «Селтика» О'Райли. Летом за него заплатили почти 30 миллионов евро, но футболист получил травму, и субботний матч стал для него премьерным в АПЛ.

Четыре поражения подряд — худшая серия «Сити» под руководством Гвардиолы. Прошлый такой отрезок у «горожан» фиксировался 16 лет назад, а Пеп выдал аналогичную серию с «Баварией» в 2015-м. Кроме того, перестала работать магия Холанна. Прежде, когда норвежец забивал, это гарантировало набор очков (+54=7). И вот — первый проигрыш, который дает шанс конкурентам.

Любопытно, что многие статистические ресурсы написали, что Гвардиола прежде четыре раза подряд не проигрывал. Даже сам Пеп грустно пошутил о том, что все когда-то случается в первый раз. Но некоторые настаивали на аналогичной серии с «Баварией». Путаница вызвана тем, что прошлый мюнхенский отрезок включал проигрыш в серии пенальти, а такие игры обычно считаются завершившимися вничью.

Хосеп Гвардиола. Гвардиола — в историческом кризисе. «Сити» впервые при нем проиграл четыре матча подряд

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Астон Вилла

«Ливерпуль» подарком «Сити», естественно, воспользовался, в девятый раз подряд обыграв «Астон Виллу» на «Энфилде». Первый гол, который состоялся после углового в исполнении бирмингемцев, получился примечательным тем, что арбитр дал доиграть эпизод, по итогам которого у него были основания удались Бэйли. Тот сбил убегавшего один на один Салаха, но мяч отскочил к Нуньесу, и форвард своим голом по сути отменил красную карточку. А еще уругваец отменил спокойный сценарий промахом из отличной позиции, после чего в концовке первого тайма Келлехеру пришлось дважды спасать свою команду при атаках со «второго этажа». Так что развязка наступила ближе к концу игры. На этот раз Салаха никто не догнал, а он, имея несколько адресатов для передачи, удивил вратаря ударом в ближний угол. Мо первым в лигах топ-5 выбил двузначные показатели по голам и результативным передачам (10+10), сделав это в четвертом сезоне подряд, а команда Арне Слота оторвалась от «Ман Сити» на пять очков.

Италия: «Милан» — как на качелях

Италия. Серия А. 12-й тур
09 нояб, 20:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
3:3
Милан

«Милан» в этом сезоне словно раскачивается на качелях. За неделю команда Паулу Фонсеки без вариантов проиграла «Наполи» (0:2), отчасти выстрадала победу в гостях у «Монцы» (1:0), а потом дала настоящий концерт на «Сантьяго Бернабеу» и нокаутировала «Реал» (3:1). Дебют игры на Сардинии — сезон в миниатюре. Сначала холодный душ в виде быстро пропущенного гола, а потом — шедевральный пас Рейндерса, который «черпачком» с места забросил мяч за спины защитникам на наконец-то вернувшегося в старт Рафаэла Леау. А как все могло развернуться в концовке первого тайма! Однако Меньян вытащил сложнейший мяч, и уже через минуту — после великолепного паса Фофана — забивший 50-й гол в серии А Леау снова разобрался с вратарем.

Вот только в целом «Милан» был не так хорош, как вернувшийся к своему лучшему состоянию португалец. Когда счет стал 2:2 — это полностью соответствовало логике игры. Зато у россонери сработали замены. Пулишич пробил, и вратарь отбил мяч на ногу только появившемуся на поле Абрахаму. Только это опять ничего гостям не гарантировало, и героем в итоге стал спасший хозяев Дзаппа, с лета вогнавший мяч под перекладину. Это первый дубль защитника в миланские ворота со времен отличившегося в 1986 году знаменитого немца Ханса-Петера Бригеля. Веселая игра, после которой «Милану» не до смеха. Казавшаяся столь близкой зона ЛЧ все дальше.

Италия. Серия А. 12-й тур
09 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Торино

На старте сезона «Торино» сенсационно лидировал, однако к туринскому дерби команда Паоло Ваноли откатилась на более привычное для себя одиннадцатое место. Ожидаемо складывалась и сама игра, а первый гол — заслуга Камбьязо. Латераль бьянконери подхватил мяч в центре поля, дотащил его до штрафной и попал в штангу, а на добивании первым оказался поймавший в последнее время кураж Веа. У американца четыре (3+1) результативных балла в последних четырех турах, что вдвое больше, чем в 34 предыдущих играх в серии А.

Украсила же вечер, который прошел под знаком празднования 50-летия легенды «Старой Синьоры» Алессандро Дель Пьеро, вторая голевая комбинация. В ней было прекрасно все — и подача Франсишку Консейсау, который перед игрой получил приз лучшему игроку «Юве» по итогам октября, и удар Кенана Йылдыза в падении в противоход голкиперу. Турок в 19 лет и 189 дней стал автором третьего по молодости гола туринских дерби. Моложе него были только герои прошлого века — чемпион мира-1934 Феличе Борель (в 1932-м) и Бруно Николе (в 1958-м). Ну а нынешний «Юве» поднялся на третье место и ждет, чем ответят в воскресенье «Аталанта», «Фиорентина» и «Лацио».

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Германия: Теперь «Байер» пропускает на последних минутах

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
09 нояб, 17:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
0:1
Бавария

«Бавария», приучив всех к крупным победам на внутренней арене, в Гамбурге выиграли скромно. Но если брать эстетику футбола, то один гол Мусиалы стоил трех-четырех обычных. Вступив в отбор на чужой половине поля, мюнхенский полузащитник метров с 25 пробил по такой крутой траектории, что мяч вонзился в сетку рикошетом от перекладины. А так как этим дело и ограничилось, в этот раз обошлось без новых рекордов результативности. Зато 26 очков в первых десяти турах — лучший график в истории «Баварии». До Венсана Компани в таком ритме в 1968 году стартовал Бранко Зебец, а в 2013 достижение югославского специалиста повторил Хосеп Гвардиола. После вечерней нулевой ничьей «Лейпцига» с менхенгладбахской «Боруссией» отрыв «Баварии» от второго места увеличился до пяти очков.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
09 нояб, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
1:1
Байер

Несчастный «Бохум» получил дома 0:5 от «Баварии», после чего был разбит во Франкфурте «Айнтрахтом» (2:7). Казалось бы, что он может предложить «Байеру», который, к тому же, забил быстрый гол? Разрезающий оборону соперника пас Вирца, четкое завершение Шика — было в этом что-то от чемпионского сезона леверкузенцев. Важное отличие от тех славных времен — пропавшие куда-то инстинкт убийцы и магия последних минут. Прежде команда Хаби Алонсо решала судьбу матчей «на флажке» в свою пользу, а теперь сама теряет очки. В позапрошлом туре на 90-й минуте была упущена победа над «Вердером» (2:2). Теперь в компенсированное время Мийоси забил почти с нулевого угла. А так как между этими играми уместилась домашняя безголевая ничья со «Штутгартом», чемпион сохраняет позицию в топ-4 только за счет лучших дополнительных показателей. За десять туров «Байер» уже потерял больше очков, чем за весь прошлый сезон (13 против 12).

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
09 нояб, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
3:1
Боруссия Д

У Нури Шахина в «Боруссии» получается удивительно парадоксальный сезон. С одной стороны, бывший футболист дортмундцев установил клубный рекорд, начав сезон с семи домашних побед с учетом всех турниров. С другой — у «шмелей» жуткие проблемы на чужих полях в бундеслиге. После нулевой ничьей в Бремене с «Вердером» — поражения от «Штуггарта», «Униона» и «Аугсбурга». В Майнце лучше не стало, а проблемы обнаружились к середине первого тайма, когда красную карточку получил Эмре Джан. Да, на первый гол хозяев ответил реализовавший пенальти Гирасси, но уже к перерыву хозяева вернули себе преимущество в счете, а после паузы — увеличили его. С такими качелями «Боруссия» снова вне еврокубковой зоны.

Франция: Без Головина и Сафонова

Франция. Лига 1. 11-й тур
09 нояб, 19:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:3
Монако

Из-за повреждения последний матч «Монако» перед международной паузой пропустил Александр Головин. А без него все осенние проблемы монегасков остались на месте. Во-первых, кошмарная реализация моментов загубившим свои шансы Эмболо. Во-вторых, провалы в обороне. Где-то гостей откровенно прощали, как промахнувшийся при чистом выходе один на один Букла. Но в итоге Дуэ поставил Маецки в тупик ударом под ближнюю штангу с весьма острого угла.

Все удалось изменить в концовке, а переломным моментом стало назначение первого в сезоне пенальти в пользу красно-белых. ВАР помог арбитру увидеть попадание мяча в руку после удара Бен Сегира, и тот сам исполнил удар с точки. Шоком же для хозяев стала их сорванная перспективная атака, после которой вратарь быстро ввел мяч в игру, диагональ через полполя нашла на фланге Аклиуша, и Иленикена остроумно пропустил пас в направлении Бен Сегира. «Страсбур» это настолько выбило из колеи, что после розыгрыша с центра поля Иленикена забил сам, обокрав неловко сыгравшего защитника. «Монако» в этом сезоне набрал шесть очков в играх, где уступал в счете.

Франция. Лига 1. 11-й тур
09 нояб, 23:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:4
ПСЖ

В прошлом туре выходцы из лиги 2 сенсационно прервали домашнюю беспроигрышную серию «Монако», но с «ПСЖ» на сюрприз не было и намека. К перерыву «Анже» впервые в своей истории уступал на своем стадионе в четыре мяча. Насколько все сложно у парижан в ЛЧ, настолько все легко и уверенно на внутренней арене. Такой результативности после 11 туров (33 мяча) у чемпиона не было со времен работы Томаса Тухеля в 2018 году (39).

Десять точных ударов стало на счету оформившего дубль Барколя, и это уже на один больше, чем у бывшего игрока «Лиона» набралось за 65 игр трех предыдущих сезонов. А если примерять его результативность на стартовые 11 туров, то за последние 50 лет в «ПСЖ» результативнее данный отрезок в 2017 провел Кавани (11 голов). Концовку, правда, команда Луиса Энрике смазала двумя пропущенными голами в компенсированное время, однако в таблице у Парижа незыблемое шестиочковое преимущество над «Монако».

Статистика дня

2,02 — недобор голов форвардом «Реала» Мбаппе по метрике xG. Хуже в ла лиге показатели только у вингера «Бетиса» Эззалзули.

4-м легионером, забившим 100 мячей в турецкой суперлиге, стал боснийский полузащитник «Трабзонспора» Вишча.

10 раз с начала позапрошлого сезона «Милан» пропускал в серии А в первых пятиминутках.

10 из последних двенадцати гостевых матчей в лиге 1 выиграл «Монако».

12 очков потерял «Нант» в играх, где у него было преимущество в счете. Это худший показатель во французском чемпионате.

15 мячей с игры забил в 2024 году в АПЛ форвард «Брентфорда» Висса. Без учета голов с пенальти конголезец уступает только Холанну (19).

97 пенальти назначил в лиге 1 Клеман Тюрпен. За последние 30 лет по данному показателю он уступает только Руди Буке (99).

Александр Головин
Матвей Сафонов
Мохамед Салах
Хосеп Гвардиола
ФК Астон Вилла
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Торино
ФК Ювентус
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