Пеп Клотет ярко напомнил о себе в серии С. Бывший тренер «Торпедо» чуть не разорвал игрока после удаления
Бывший тренер «Торпедо» Пеп Клотет сейчас работает в третьем дивизионе Италии, откуда мощно напомнил о себе футбольному миру. Испанец чуть не растерзал футболиста «Триестины» Раймондса Кроллиса после удаления в игре чемпионата против «Джана Эрминио».
На что Клотет так отреагировал
Латышский нападающий оставил «Триестину» в меньшинстве уже на 35-й минуте — получил прямую красную карточку за грубое нарушение в чужой штрафной. Пострадавший защитник некоторое время приходил в себя, но все же продолжил игру.
Удаленный Кролисс побрел в подтрибунное помещение, однако на пути к нему свернул в сторону скамейки запасных, откуда ему на встречу двигался полыхающий Клотет. Тренер моментально схватил спортсмена за футболку и несколько раз очень сильно встряхнул латыша, параллельно что-то говоря. «Триестина» в итоге проиграла 0:1, пропустив единственный мяч на 87-й минуте.
Раймондс — самый дорогой футболист команды. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 1,2 миллиона евро. Летом его арендовали у «Специи», в составе которой он провел 32 минуты в серии А в сезоне-2022/23. В новой команде он не забил ни одного мяча в 11 играх во всех турнирах.
Как Пеп прокомментировал свое поведение
Разумеется, на послематчевой пресс-конференции всех интересовала бурная реакция Клотета на удаление нападающего. Пеп объяснил свое поведение — его взбесила не сама красная карточка, а чересчур грубый фол Кролисса. Испанец намекнул, что после такого хамства у латыша будет туго с игровым временем.
«Думаю, реакция на инцидент с красной карточкой была оправданной. Такое удаление никогда не должно происходить в футболе. Кроллис находится здесь в аренде: он представляет «Триестину» и клуб, который сюда его отправил и доверил нам. Он несет ответственность.
О чем я подумал? У меня восьмилетний сын, который видел это сегодня. Я из культуры, где такое поведение на поле просто неприемлемо. Если игрок сделает что-то подобное на улице, то наступят правовые последствия. Это ненормально, и мы ни в коем случае не должны это принимать. Я сказал ему это прямо в лицо: с сегодняшнего дня и пока я тренер, он закончил с «Триестиной», — заявил тренер на пресс-конференции.
Как «Триестина» выступает в этом сезоне
Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице серии С: набрала шесть очков в 14 турах. «Триестина» победила лишь в первой встрече — разгромила «Арциньяно» (3:0), после чего наступила 13-матчевая серия без побед.
Клотет возглавил клуб по ходу сезона: игра против «Джана Эрминио» стала четвертой на этой должности — пока вместе с экс-тренером «Торпедо» команда дважды уступила, а также две встречи завершила вничью.
Пеп трудился в «Торпедо» с апреля 2022-го по октябрь 2023-го. С автозаводцами он вылетел из РПЛ в сезоне-2022/23 и неудачно стартовал в первой лиге в следующем сезоне: оставил клуб на 10-м месте и вылетел из Кубка России. «Триестина» — его первое место работы после поездки в Россию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
2
|Интер
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|
3
|Аталанта
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|
4
|Фиорентина
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|
5
|Лацио
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|
6
|Ювентус
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|
7
|Милан
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
8
|Удинезе
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|
9
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|
12
|Рома
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
17
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
18
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|9-19
|9
|
19
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|7.11
|22:45
|
Дженоа – Комо
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Лечче – Эмполи
|1 : 1
|9.11
|17:00
|
Венеция – Парма
|1 : 2
|9.11
|20:00
|
Кальяри – Милан
|- : -
|9.11
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
|10.11
|14:30
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|10.11
|17:00
|
Рома – Болонья
|- : -
|10.11
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|10.11
|20:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|10.11
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1