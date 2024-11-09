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Пеп Клотет ярко напомнил о себе в серии С. Бывший тренер «Торпедо» чуть не разорвал игрока после удаления

Клотет эмоционально отреагировал на удаление Кроллиса в матче серии С
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Пеп Клотет.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Испанец тонет в третьем итальянском дивизионе.

Бывший тренер «Торпедо» Пеп Клотет сейчас работает в третьем дивизионе Италии, откуда мощно напомнил о себе футбольному миру. Испанец чуть не растерзал футболиста «Триестины» Раймондса Кроллиса после удаления в игре чемпионата против «Джана Эрминио».

На что Клотет так отреагировал

Латышский нападающий оставил «Триестину» в меньшинстве уже на 35-й минуте — получил прямую красную карточку за грубое нарушение в чужой штрафной. Пострадавший защитник некоторое время приходил в себя, но все же продолжил игру.

Удаленный Кролисс побрел в подтрибунное помещение, однако на пути к нему свернул в сторону скамейки запасных, откуда ему на встречу двигался полыхающий Клотет. Тренер моментально схватил спортсмена за футболку и несколько раз очень сильно встряхнул латыша, параллельно что-то говоря. «Триестина» в итоге проиграла 0:1, пропустив единственный мяч на 87-й минуте.

Раймондс — самый дорогой футболист команды. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 1,2 миллиона евро. Летом его арендовали у «Специи», в составе которой он провел 32 минуты в серии А в сезоне-2022/23. В новой команде он не забил ни одного мяча в 11 играх во всех турнирах.

Как Пеп прокомментировал свое поведение

Разумеется, на послематчевой пресс-конференции всех интересовала бурная реакция Клотета на удаление нападающего. Пеп объяснил свое поведение — его взбесила не сама красная карточка, а чересчур грубый фол Кролисса. Испанец намекнул, что после такого хамства у латыша будет туго с игровым временем.

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«Думаю, реакция на инцидент с красной карточкой была оправданной. Такое удаление никогда не должно происходить в футболе. Кроллис находится здесь в аренде: он представляет «Триестину» и клуб, который сюда его отправил и доверил нам. Он несет ответственность.

О чем я подумал? У меня восьмилетний сын, который видел это сегодня. Я из культуры, где такое поведение на поле просто неприемлемо. Если игрок сделает что-то подобное на улице, то наступят правовые последствия. Это ненормально, и мы ни в коем случае не должны это принимать. Я сказал ему это прямо в лицо: с сегодняшнего дня и пока я тренер, он закончил с «Триестиной», — заявил тренер на пресс-конференции.

Фото Global Look Press

Как «Триестина» выступает в этом сезоне

Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице серии С: набрала шесть очков в 14 турах. «Триестина» победила лишь в первой встрече — разгромила «Арциньяно» (3:0), после чего наступила 13-матчевая серия без побед.

Клотет возглавил клуб по ходу сезона: игра против «Джана Эрминио» стала четвертой на этой должности — пока вместе с экс-тренером «Торпедо» команда дважды уступила, а также две встречи завершила вничью.

Пеп трудился в «Торпедо» с апреля 2022-го по октябрь 2023-го. С автозаводцами он вылетел из РПЛ в сезоне-2022/23 и неудачно стартовал в первой лиге в следующем сезоне: оставил клуб на 10-м месте и вылетел из Кубка России. «Триестина» — его первое место работы после поездки в Россию.

Жозеп Клотет
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