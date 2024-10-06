Слот ставит рекорд, «Интер» нокаутировал команду Ваноли, успех «Реала» омрачила травма Карвахаля

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: травма Алиссона и Ковачич в роли бомбардира

Уже после первого матча дня стало ясно, что по итогам тура лидерство за собой сохранит «Ливерпуль». Хотя игра могла пойти по непредсказуемому сценарию, так как уже на 20-й секунде мяч оказался в воротах гостей. На их счастье, удар наносился из офсайда. Ну а Диогу Жота после передачи Гакпо оказался беспощаден. Для португальца это была игра круглых цифр. Во-первых, он в сотый раз вышел в стартовом составе мерсисайдцев. Во-вторых, число забитых им мячей достигло шестидесяти. Ну а Арне Слот — первый в истории «Ливерпуля» тренер, выигравший девять из десяти первых матчей на своем посту. Что расстроило голландского специалиста, так это травма Алиссона, который до своей замены несколько раз выручил команду.

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А вот «Арсеналу» пришлось помучиться. Сначала «канониры» провели безголевой первый тайм, по ходу которого при четырнадцати ударах лишь раз попали в створ, а потом «Саутгемптон» и вовсе вырвался вперед. Правда, всего на пять минут, после чего вдохновение посетило Сака. Полузащитник оказался причастен ко всем трем голам команды Микеля Артеты. Сначала ассистировал Хаверцу и Габриэлу Мартинелли, догнав и перегнав по числу голевых передач (42) легенду красно-белых Робера Пиреса. А потом сам поставил точку в игре. «Арсенал» идет вровень с «Ман Сити» и точно не пропустит вперед играющий в воскресенье «Челси».

Эта победа — 400-й домашний успех «Арсенала» в АПЛ. Лондонцы стали лишь второй после «МЮ» командой, которой удалось достичь данной отметки.

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Непросто пришлось и «Манчестер Сити», который в первом тайме позволил «Фулхэму» создать три явных голевых момента, которые суммарно тянули на 1,35 xG. И если выпад Адама Траоре удалось остановить Эдерсону, то Андреас Перейра расстрелял ворота после роскошного паса Хименеса. Мексиканец пяткой отдал передачу так, что мяч перелетел через защитника.

Впрочем, в ответ Ковачич дважды исполнил Родри. Сначала подобрал мяч после углового. Потом — включился вторым темпом под передачу Бернарду Силвы. Так 0:1 превратились в 2:1, после чего Эдерсон снова не дал забить убежавшему к воротам Траоре. Тот, правда, ничем не мог удивить вратаря, тогда как Доку после смещения вдоль штрафной пробил столь неожиданно, что поймал вратаря «дачников» на движении, и мяч по очень крутой траектории вонзился под перекладину. После соло бельгийца вопросов об исходе матча уже не возникало.

Кроме того, команда Хосепа Гвардиолы повторила свой рекорд 2017-2018 годов — 30 матчей чемпионата без поражений.

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Испания: Мбаппе в старте

Главный сюрприз дня — появление в стартовом составе «Реала» Мбаппе, который остался вне заявки сборной Франции на октябрьские матчи Лиги наций, чтобы восстановиться после травмы. Нет сомнений, форварду снова достанется на родине, ведь его сильно критиковали после неоднозначного интервью, где в числе прочего Килиан заявил, что не обращает внимания на критику экспертов и мнение болельщиков.

Забить же в субботу Мбаппе не удалось: при выходе один на один и попытке обыграть вратаря последний остановил мяч ногой. Однако Конде не удалось справиться с дальним ударом Вальверде, который за два последних года чаще всех (8 раз) поражал цель из-за пределов штрафной. В субботу уругваец по этому показателю опередил Гризманна и Яго Аспаса, а во втором тайме его почин поддержал красивейший удар Винисиуса Жуниора.

Идиллию нарушила травма, полученная на ровном месте Карвахалем. Выбивая мяч, он сам попал ногой в соперника и с криком рухнул на поле. После оказания первой помощи защитник не смог наступить на ногу и, не сумев сдержать слез, натянул на голову футболку. Поле ветеран покидал на носилках под овацию трибун, и сразу после этого арбитр решил дать финальный свисток. Судя по всему, речь идет о тяжелом повреждении колена.

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Италия: «Торино» потерял бомбардира

Еще недавно сенсационно лидировавший в серии А «Торино» в Милане играл без дисквалифицированного Паоло Ваноли на скамейке. Но все-таки тренер не выходит на поле, где проблемы гранатовым создал Марипан. Бывший одноклубник Александра Головина по «Монако» в безумном подкате едва не сломал ногу Тюраму и после похода арбитра к монитору увидел перед собой красную карточку.

Тюрам же не только избежал травмы, но и в течение десяти минут дважды отправил мяч в сетку с подач защитников Бастони и Ачерби. Правда, оборона «Интера» не дала интриге умереть, упустив рывок по центру сократившего отставание Сапаты. Но в смелой с обеих сторон игре успешнее оказался чемпион. А точнее — оформивший с добивания хет-трик Тюрам. Один гол с пенальти отыграл Влашич, только это слабое утешение для туринцев. И куда неприятнее поражения травма покинувшего поле на носилках Сапаты.

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Германия: День сюрпризов

Сенсация тура случилась в Леверкузене, где «Байер», казалось, уничтожит оборону выходца из второй бундеслиги. Два точных паса Паласиоса — и к 8-й минуте чемпионы уже вели с перевесом в два мяча после ударов Бонифейса и Хофманна. Тем удивительнее итоговый результат, ведь соперником была команда, которая до сих пор не одержала ни одной победы в текущем чемпионате. Больше того, для «Хольштайна» это лишь второе очко в сезоне! Первое команда из Киля набрала в позапрошлом туре против безнадежного пока «Бохума», который замыкает таблицу с одним баллом (2:2).

А вот поражение «Боруссии» в Берлине не удивляет. Во-первых, «Унион» в этом сезоне расположился недалеко от лидирующей группы и уже добился нулевой ничьей с «Лейпцигом». Во-вторых, дортмундцам непросто дается игра на два фронта. В Лиге чемпионов у них две победы с крупным счетом, вслед за которыми следовала осечка в национальном первенстве. Так, после 3:0 с «Брюгге», случились унизительные 1:5 от «Штутгарта», а после проигрыша в Берлине возникает ощущение, что все свои голы команда Нури Шахина забила в ворота «Селтика» (7:1). Поразил цель только попавший в угол защитник Рюерсон. А у хозяев счет с пенальти открыл Фогт — автор самой длиной в истории бундеслиги безголевой серии. Защитник не забивал на протяжении 275 матчей! Уникальность данной истории заключается в том, что прошлый раз — 18 октября 2014 года — выступавший в ту пору за «Кельн» Фогт тоже поразил ворота «Боруссии». Выиграв все матчи в Дортмунде, «шмели» ужасно играют на чужих полях (=1-2).

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Статистика дня

2-м грузинским футболистом, сделавшим в XXI веке хет-трик в лигах топ-5, стал полузащитник «Сент-Этьена» Давиташвили. В ноябре 2003 года «трюк со шляпой» удался выступавшему за немецкий «Фрайбург» Александру Иашвили.

2-м после Робина ван Перси футболистом «Арсенала», забившим в семи подряд матчах на «Эмирейтс», стал Хаверц.

3 тура подряд открывавший счет на 1-й минуте «Брентфорд» (22-я, 23-я и 37-я секунды), прервал свою серию, в этот раз забив через 1 минуту и 15 секунд с момента стартового свистка.

7 голов форварда «Аталанты» Ретеги — лучшая результативность в серии А после семи стартовых туров для итальянских игроков. За последние 30 лет по тому же графику шли Балотелли, Бонаццоли, Хюбнер и Роберто Баджо.

1000 побед в ла лиге одержал «Эспаньол». Этой отметки ранее достигли «Реал» (1825), «Барселона» (1766), «Атлетико» (1402), «Атлетик» (1307), «Валенсия» (1284) и «Севилья» (1110).

Эта победа — 400-й домашний успех «Арсенала» в АПЛ. Лондонцы стали лишь второй после «МЮ» командой, которой удалось достичь данной отметки.